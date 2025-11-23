Вашингтон прие бъдещ крал. Победата на Мохамед бин Салман в САЩ

Визитата на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман във Вашингтон тази седмица се превърна в дипломатически спектакъл и знак за затопляне на стратегическото партньорство между САЩ и Саудитска Арабия. Доналд Тръмп му постла червен килим и пренебрегна остри критики, които тегнат над него от години. Според американски и френски анализатори това посещение може окончателно да реабилитира международния имидж на МБС.

Пищно посрещане въпреки миналото

Визитата беше първата на Мохамед бин Салман в САЩ след убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги през 2018 г. в Истанбул от саудитски агенти. Тази афера предизвика глобален шок и временно превърна престолонаследника в международен парий, припомня Франс прес. Неслучайно държавното посещение е посрещнато с изненада, тъй като МБС все още не е официален държавен глава на кралството.

Американското ангажиране с правата на човека, споменът за атентатите от 11 септември и подозренията за връзките на Саудитска Арабия с религиозния екстремизъм дълго хвърляха сянка върху отношенията между двете страни. Въпреки това тази седмица престолонаследникът беше посрещнат във Вашингтон с военни самолети във формация, почетен караул и червен килим.

Същата вечер тържествената вечеря събра звезди като Кристиано Роналдо, милиардера Илон Мъск и главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук, преди голяма инвестиционна конференция, подкрепена от Рияд.

Правата на човека остават на заден план

Нямаше публични критики по темата за правата на човека. Напротив, Тръмп пламенно защити престолонаследника, когато в Овалния кабинет му беше зададен въпрос за убийството на Хашоги. Той отрече МБС да е знаел каквото и да било за случая, въпреки че американското разузнаване стигна до противоположно заключение, припомня Ройтерс.

Според анализатори президентът на САЩ е направил всичко, за да помогне на де факто лидера на Саудитска Арабия да възстанови международния си имидж. Тръмп изтъкна процъфтяващите връзки в областта на сигурността и икономиката с най-големия износител на петрол в света и срещна МБС с водещи американски изпълнителни директори.

„Този пищен прием във Вашингтон окончателно утвърди МБС като привилегирован партньор на САЩ и показва, че центърът на тежестта в арабския свят сега е в Рияд“, заяви пред Франс прес Карим Битар, преподавател в института „Сианс По“.

Стратегически сделки: Ф-35, ядрена енергия и изкуствен интелект

САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО и обещание за бъдеща доставка на стелт изтребители Ф-35, както и засилено сътрудничество в гражданската ядрена енергетика и достъп до усъвършенствани технологии в сферата на изкуствения интелект.

Детайлите около сделката за изтребителите все още се обсъждат. Част от Пентагона се опасява, че секретни технологии може да попаднат в ръцете на Китай, който поддържа близки отношения с Рияд, съобщава Асошиейтед прес. Израелски представители обаче отбелязаха, че не биха възразили, ако Саудитска Арабия придобие Ф-35, стига да направи крачка към нормализиране на отношенията си с Израел.

МБС заяви, че нормализация е възможна, но само при „ясно определен“ път към създаване на палестинска държава – ключово условие за Рияд спрямо Авраамовите споразумения.

Политически дивиденти и вътрешна опозиция във Вашингтон

Престолонаследникът се срещна и с членове на Конгреса в Капитолия. На официалната вечеря присъстваха редица републиканци, включително председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и водещи фигури по външната политика. Но демократите реагираха критично.

Анализът на събитията е ясен - визитата премина по-гладко от очакваното, а МБС получи почти всичко, за което пристигна в САЩ. Тръмп също извлече ползи - от милиардните саудитски инвестиции и отбранителни поръчки до укрепването на отношенията с ключова петролна сила в региона.

