Напрежение! Саудитска Арабия вдигна изтребителите

Саудитските военновъздушни сили атакуваха позициите на сепаратистите от Южния преходен съвет (STC) в провинция Хадрамаут, която се намира в източен Йемен.

Това съобщи телевизионният канал AIC, близо до STC. Според него силите на STC, разположени в долината Нахб, са били нападнати.

Информация за жертвите не се предоставя. Досега няма коментари от Рияд или сепаратистите.

На 9 декември председателят на STC, досега лоялен на ОАЕ, Айдарус ал-Зубайди, обяви установяването на контрол над източните провинции Хадрамаут и Ал Махра.

Той отбеляза, че на следващия етап се планира създаването на бъдещата държава в южната част на Йемен.

На 25 декември Министерството на външните работи на Саудитска Арабия нарече действията на сепаратистите неоправдана ескалация, призовавайки ги да се изтеглят от тези два региона.

По-рано заместник-министърът на външните работи на международно признатото правителство на Йемен, Мустафа Ахмад Нуаман, предупреди, че Рияд проявява сдържаност, но при влошаване на ситуацията реакцията на кралството може да бъде сурова.

