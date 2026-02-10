Удар по наркотрафиканти в Тихия океан

Американската армия е атакувала плавателен съд в източните води на Тихия океан, съобщи "Ройтерс". Инцидентът е завършил с две жертви и един оцелял.

Нападението се случва в контекста на засилените отчети от страна на администрацията на Доналд Тръмп относно пресичането на морския наркотрафик през последните седмици.

Въоръжените сили заявиха в публикация в X, че плавателният съд е "участвал в операции по трафик на наркотици".

"Разузнаването потвърди, че съдът е плавал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици", се казва още в публикацията, цитирана от БТА.

Координационният център за морско спасяване на Еквадор координира операциите по търсене и спасяване на оцелелия, заяви Американската брегова охрана, като добави, че предоставя техническа подкрепа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com