Удар по наркотрафиканти в Тихия океан
Двама за загинали
Следете всички новини, анализи и коментари за Наркотрафиканти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Двама за загинали
Това е първата подобна атака след залавянето на Мадуро
Акцията е по разпореждане на главния прокурор Иван Гешев
7 души са арестувани, а други 10 профилактирани при мащабна акция за лов на наркотрафиканти около сливенските училища. Профилактираните са ученици от...
Индонезия екзекутира осем души, осъдени на смърт заради наркотрафик. Те са от различни националности, съобщават световните медии, позовавайки се на ме...
Борислав Б. от Благоевград и Костадин К. от Гоце Делчев сключиха споразумения с Окръжната прокуратура в областния център, за да получат по-леки наказа...
Стара Загора. Тримата наркотрафиканти от Казанлъшко, заловени със синтетична дрога за над 3 млн.лв остават за постоянно в ареста. Това реши състав на...