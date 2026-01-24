САЩ със смъртоносен удар срещу кораб с дрога

Американски военни съобщиха, че са извършили смъртоносен удар в източната част на Тихи океан срещу плавателен съд, за който се предполага, че е използван за наркотрафик, предаде Асошиейтед прес.

Това е първата подобна атака след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро по-рано този месец.

Южното командване на САЩ написа в социалните мрежи, че лодката „е участвала в наркотрафикантска дейност“ и при удара са убити двама души, а един е оцелял. В изявлението се добавя, че бреговата охрана е инструктирана да предприеме издирвателно-спасителна операция за оцелелия.

Видео, публикувано заедно със съобщението за последния удар, показва лодка, която плава във водата, преди да избухне в пламъци.

Американската армия напоследък се фокусира върху залавянето на санкционирани петролни танкери, свързани с Венецуела, след като администрацията на президента Доналд Тръмп предприе акция по залавянето на Мадуро.

С вчерашните военни действия, броят на известните удари срещу лодки, за които се предполага, че са използвани за наркотрафик, става 36 от септември насам. При тях са убити най-малко 117 души, според изявленията на американската администрация и Тръмп. Голяма част от ударите са извършени в Карибско море.

Последният удар преди снощния бе извършен в края на декември, когато американските военни съобщиха, че за два дни са атакували пет лодки на наркотрафиканти, при което са били убити осем души, а няколко други са успели да скочат зад борда. Дни по-късно бреговата охрана прекрати издирването на оцелели.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com