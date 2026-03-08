Тръмп се подигра на заплахите от Иран: Изобщо не ме интересува!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстративно отхвърли заплахите от Иран и заяви, че изобщо не се интересува от предупрежденията на Техеран. В телефонно интервю за CBS News той коментира думите на иранския високопоставен представител по сигурността Али Лариджани, който по-рано предупреди, че американският президент „ще плати цената“ за войната. Тръмп реагира рязко и заяви, че дори не знае за кого става дума. Той подчерта, че военната кампания срещу Иран ще продължи.

„Нямам никаква представа за какво говори и кой е той. Изобщо не ме интересува“, заяви Тръмп пред CBS. Според него Лариджани „вече е победен“.

Американският президент повтори, че настоява за „безусловна капитулация“ на Иран и описа ръководството на страната като отслабено.

„Възнамеряваше да завладее Близкия изток, но се отказа и се предаде на всички тези държави заради мен“, каза Тръмп в интервюто. „Вече се предаде на всички страни от Близкия изток, защото се опитваше да завладее целия регион.“

По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкиан направи опит да смекчи позицията на Техеран, като се извини за иранските удари по държави от Персийския залив. Малко по-късно обаче неговата канцелария публикува уточнение, в което се заявява, че атаките срещу американски цели в региона ще продължат.

Тръмп също така отхвърли въпросите за подкрепата от съюзниците на САЩ. „Могат да правят каквото искат. Лоялните вече са вътре“, заяви той.

