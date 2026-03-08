Нова ударна вълна разтърси страните от Персийския залив

Нова вълна от ракетни и дронови удари разтърси страните от Персийския залив рано в неделя сутринта. Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства съобщиха за атаки, прехващания на ракети и пожари по инфраструктура.

Напрежението в региона остава високо въпреки изявленията на иранския президент Масуд Пезешкиан, че Техеран ще спре атаките срещу съседните държави. По-късно обаче неговата канцелария уточни, че това важи само ако страните от региона не участват в американските удари срещу Иран.

Кувейтската армия съобщи, че „вълна от враждебни дронове“ е атакувала складове за гориво на международното летище в Кувейт в неделя местно време. По данни на държавните медии отломки от прехванати цели са повредили част от гражданската инфраструктура. Военните съобщиха също, че са прехванали и няколко балистични ракети.

Сграда на Кувейтската държавна институция за социално осигуряване също е била ударена от дрон. Видео показва около 22-етажната сграда в пламъци в ранните часове на деня. Държавните медии съобщиха, че няма пострадали.

Двама служители от граничната охрана на Кувейт са загинали в неделя сутринта „докато изпълнявали своя национален дълг“, съобщиха държавните медии без да дават повече подробности. Засега не е ясно дали този инцидент е свързан с атаките по летището и правителствената сграда.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че страната също е била подложена на атаки с дронове. Военните са прехванали най-малко 21 дрона в ранните часове на неделя.

В съседен Бахрейн Министерството на вътрешните работи съобщи, че пожар в съоръжение на пристанището Мина Салман е причинен от „иранска агресия“. Спешните служби работят по овладяване на пожара.

В Обединените арабски емирства системите за противовъздушна отбрана „в момента реагират на ракетна заплаха“, съобщи Националната служба за управление на извънредни ситуации, кризи и бедствия в публикация в социалната мрежа X.

