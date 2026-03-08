Мощен трус разлюля Гърция, хората излязоха по улиците

Силно земетресение с магнитуд 5,3 по Рихтер разтърси Северна Гърция и предизвика паника сред местните жители. Епицентърът е бил на около 11 километра от град Лептокариа в област Теспротия. Трусът е усетен в широк район, включително на остров Корфу и дори в части от Албания. Към момента няма данни за жертви или пострадали.

Местните власти съобщават, че много хора са прекарали нощта извън домовете си. Жители са излезли по паркове и улици или са останали в автомобилите си от страх от нови трусове.

По информация на кметовете в района има разрушени стари и необитаеми сгради, но няма данни за пострадали хора. Властите подчертават, че щетите засега са ограничени.

След основния трус са регистрирани множество вторични земетресения, като някои от тях достигат магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер. Сеизмолозите следят внимателно ситуацията и предупреждават, че не може да се изключи възможността от нов по-силен трус.

В района са изпратени допълнителни екипи на пожарната и Гражданска защита. Властите призовават хората да избягват влизане в стари и нестабилни сгради, докато продължават проверките за евентуални щети.

