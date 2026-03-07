Турски гигант позлатява наш град. Потичат милиони

С нова инвестиция от 20 млн. евро турската група Sisecam окончателно затвърждава позициите на България като ключов производствен хъб за високотехнологично плоско стъкло в Европа. В завода „Тракия глас България“ в Търговище вече работи втора линия за стъкло с покритие, която увеличава капацитета на предприятието с още 6 млн. кв. м годишно и издига общото производство на специални продукти до 14.6 млн. кв. м.

Това е най-значимото разширение на компанията у нас от повече от десетилетие и част от глобална програма за модернизация на производството в три държави – България, Турция и Италия.

България – център на технологично съвършенство в мрежата на Sisecam

Главният изпълнителен директор на Sisecam Джан Юджел подчертава, че България е в сърцето на дългосрочната стратегия за растеж на групата. Заводът в Търговище вече се разглежда като референтен център за технологични иновации, където се внедряват най-новите решения в производството на стъкло с покритие.

Новата линия е силно автоматизирана, но въпреки това компанията разкрива 34 нови работни места – за инженери, технолози и оператори. Така общата заетост в „Тракия глас“ достига около 600 души, а в трите български дружества на Sisecam– „Тракия глас“, „Пашабахче България“ и „Шишеджам аутомотив България“ – 2770 служители. „Тракия глас“ остава най-голямото дружество на групата у нас с оборот от 146 млн. евро за 2024 г.

Технологичен скок с фокус върху продукти с висока добавена стойност

Новата линия е проектирана да произвежда високоефективни, енергийно ефективни и закалени стъкла, които отговарят на най-високите европейски стандарти. Тя позволява разработването на нови покрития и технологии, което превръща Търговище в център за научноизследователска и развойна дейност в рамките на Sisecam.

Компанията вече може да предлага по-широка гама специални решения – от стъкло с висока светлопропускливост и максимална топлоизолация до продукти със слънчев контрол, стъкло, щадящо птиците, и отопляемо атермично стъкло за автомобилната индустрия. Именно тези сегменти бележат най-бърз растеж на европейските пазари, където регулациите за енергийна ефективност стават все по-строги.

Европейското търсене диктува посоката на растеж

Пазарът на специално стъкло в Европа се развива динамично заради новите изисквания за устойчиво строителство, ниски емисии и по-висока енергийна ефективност на сградите. Архитектурните тенденции към големи остъклени фасади и интелигентни материали също ускоряват търсенето. Главният изпълнителен директор на Sisecam Джан Юджел подчертава, че именно европейските пазари приоритизират нискоемисионните и високоефективните стъкла, което прави България идеална локация за разширяване на производството. Компанията очаква новата линия да увеличи дела на международните продажби в общите приходи.

България – стратегически избор за бъдещето на групата

Юджел е категоричен, че България е в центъра на дългосрочната стратегия за растеж на Sisecam. Заводът в Търговище се разглежда като модел за технологично и оперативно съвършенство в глобалната мрежа на компанията. Новата инвестиция е част от по-мащабна програма за 114 млн. долара, която включва изграждането на нови линии за стъкло с покритие и в Турция, и в Италия. След завършването на всички проекти групата ще разполага със седем линии и общ капацитет от 48.1 млн. кв. м.

Икономически ефект и позициониране на България

Инвестицията в Търговище не е просто разширение на производството, а стратегическо позициониране на България в бъдещето на високотехнологичните материали. Страната се утвърждава като водещ център за производство на специално стъкло в региона, а Sisecam – като най-големия турски инвеститор у нас. Новата линия ще подобри оперативната рентабилност, ще увеличи добавената стойност на продукцията и ще засили конкурентоспособността на компанията на международните пазари.

