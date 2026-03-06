Wizz Air получи разрешение за полети до САЩ

Wizz Air обяви, че е получила всички необходими регулаторни одобрения, за да извършва полети между Великобритания и САЩ. Решението позволява на авиокомпанията да предлага специални чартърни полети през Атлантическия океан, насочени основно към европейски футболни отбори и техните фенове.

Новината идва в навечерието на Световното първенство по футбол това лято, когато се очакват мащабни пътувания към Съединените щати. От компанията подчертават, че не планират редовни търговски линии до САЩ, а ще се фокусират върху организирани групови полети.

Фокус върху футбола и големите спортни събития

Новото разрешение е резултат от дълга подготовка, координация с регулаторните органи и внимателно оперативно планиране. Благодарение на него Wizz Air ще може да организира персонализирани чартърни полети за европейски футболни клубове и техните привърженици, които ще пътуват до САЩ за големия футболен форум.

Очакванията на авиокомпанията са интересът да бъде значителен, тъй като много отбори и техните фенове ще трябва да преминат през Атлантическия океан през следващите месеци. Според плановете чартърните пакети ще бъдат разработени така, че да осигуряват гъвкавост и удобство при пътуването на големи групи.

Нови възможности за организирани пътувания

Освен спортните отбори и техните запалянковци, новата услуга ще бъде достъпна и за други клиенти. Авиокомпанията планира да предлага чартърни полети за корпоративни групи, туроператори, спортни организации и частни клиенти, които търсят удобни трансатлантически връзки.

По този начин Wizz Air се опитва да разшири дейността си в сегмента на специализираните полети, където търсенето на организирани групови пътувания остава високо.

Компанията вижда нов етап в развитието си

„Това е повод за гордост и вълнуващ ден за всички в нашата авиокомпания“, заяви управляващият директор на Wizz Air Великобритания Ивон Мойнихан.

„Получаването на одобрение за полети между Великобритания и САЩ е огромно постижение за нас. То отваря врати към нови възможности, особено за европейските футболни отбори и техните привърженици, които това лято ще пътуват през Атлантическия океан. Готови сме да предоставим изключително чартърно обслужване и да пренесем феновете възможно най-близо до емоциите в САЩ“, добави тя.

Според Мойнихан новото разрешение е резултат от работата и професионализма на екипа на авиокомпанията. Тя подчерта, че компанията очаква с интерес първите полети по новите маршрути и възможността да разшири дейността си отвъд Атлантическия океан.

