Тръмп спечели важен рунд за преобразяването на Белия дом
Върховните съдии временно отмениха забраната за строежа на проекта за стотици милиони долари
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Върховните съдии временно отмениха забраната за строежа на проекта за стотици милиони долари
Вашингтон оставя отворен прозореца за чуждестранните активи на руския петролен гигант, оценявани на около 22 млрд. долара
Шофьорите вече могат да активират системата, но под строг надзор
Компанията ще предлага специални чартърни полети за футболни отбори и фенове, пътуващи за Световното първенство по футбол
Получено е одобрение от американския държавен департамент
Съдът отказа на каталунския клуб регистрацията на двамата футболисти
Мярката влиза в сила от 2 април
Няма нищо скандално в това, че Лавров ще прелети над нашето пространство
Запомнете този ден. Денят, в който се преборихме за нашата мечта, за нашия дом
Преговорите с българското правителство продължават
От следващата година платено разрешение ще се изисква от всички чужденци
Част от тези хазартни оператори имат разрешение да развиват дейността си в държави извън ЕС
Това обаче не се отнася за Италия
Това е станало с разрешение на висши военни началници
Дружеството сключвало договори без разрешение
Решението идва 2 години след катастрофите с този модел
Любомир Владимиров получи разрешение да „открадне” логото на SpaceX и Tesla
След разрешение и доставка ще започне имунизирането на европейците
Самолетите 737 MAX няма повече да бъдат приземени принудително
С разрешение на просветният министър Красимир Вълчев, съобщиха от МОН.