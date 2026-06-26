Сделката за „Лукойл“ получи нова отсрочка от САЩ

Министерството на финансите на САЩ удължи до 25 юли срока на действие на лиценза, който позволява на компании да водят преговори с „Лукойл“ за закупуването на чуждестранните активи на втория по големина руски нефтопроизводител. Актуализираният документ е публикуван от Управлението за контрол на чуждестранните активи - OFAC - към американското финансово ведомство.

Лицензът разрешава преговори и сключване на условни договори, но не позволява автоматично финализиране на продажба или прехвърляне на активи. За всяка конкретна сделка ще е необходимо отделно одобрение от OFAC.

Нов срок, но не и свободна сделка

Новият общ лиценз 131G заменя предишния 131F и е в сила до 12:01 часа източноамериканско време на 25 юли 2026 г. Той покрива действия, необходими за преговори, проверки, подготовка на договори и поддръжка или прекратяване на дейности, свързани с Lukoil International GmbH и дъщерните дружества, в които тя има мажоритарно участие.

Ключовото условие е всяко споразумение да бъде изрично обвързано със следващо разрешение от OFAC. Документът не позволява деблокиране на имущество извън конкретно разрешеното и не допуска превод на средства към лице или сметка в Руската федерация.

Санкциите удариха международния портфейл

През октомври миналата година САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“. Американското финансово министерство посочи тогава, че двете най-големи руски петролни компании финансират военната машина на Кремъл, а целта е да бъде ограничена способността на Москва да получава приходи от енергийния сектор.

Санкциите наложиха продажбата на международния портфейл на „Лукойл“, оценяван на около 22 млрд. долара. По данни на Ройтерс той включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия, а процесът е привлякъл интерес от повече от десет кандидати.

Какво ще гледа Вашингтон

OFAC уточнява, че евентуална продажба трябва напълно да прекъсне връзките между международните активи и „Лукойл“. Очаква се средствата, дължими на руската компания, да бъдат блокирани в сметка под юрисдикцията на САЩ до отмяна на санкциите, а сделката да не носи предварителна изгода за „Лукойл“, включително чрез размяна на активи или акции.

Това означава, че купувачите могат да преговарят и да подготвят договори, но не могат сами да затворят сделката. Ройтерс съобщи още при предишното удължаване, че всяка сделка трябва да гарантира липса на предварително плащане към „Лукойл“, а приходите да бъдат поставени в замразена сметка под американска юрисдикция.

Защо процесът се проточва

В средата на ноември OFAC издаде първоначален лиценз за преговори по продажбата на активите на „Лукойл“. След това срокът беше удължаван няколко пъти, включително до 17 януари, до края на февруари, до май и след това до края на юни, преди последната отсрочка до 25 юли.

Причината е сложността на портфейла. Международните активи на „Лукойл“ са разпръснати в различни държави и сектори - добив, рафиниране, търговия и мрежи от бензиностанции. Това изисква отделни проверки, регулаторни решения и ясна структура, която да не заобикаля санкциите.

Българският интерес остава чувствителен

Темата е важна и за България заради присъствието на „Лукойл“ в енергийния сектор и стратегическото значение на рафинерията в Бургас. Международните операции на групата включват активи в Европа, а всяко пренареждане на собствеността под санкционен натиск може да има отражение върху пазари, доставки и регулаторни решения.

Затова удължаването на лиценза не е просто техническа отсрочка. То запазва възможността за контролирана продажба, но същевременно държи „Лукойл“ в режим на силно ограничена маневреност.

Новият срок показва, че Вашингтон предпочита подредено излизане от активите пред хаотичен срив на операции, които засягат много държави. За потенциалните купувачи това е шанс да продължат разговорите, но и предупреждение, че сделката няма да бъде чисто пазарна. Политическото условие остава водещо - парите да не стигнат свободно до руска компания под санкции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com