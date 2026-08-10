Уникално: Фенове на Хари Потър промениха милионен енергиен проект

Магията на Хари Потър очевидно не работи само на кино. Фенове на поредицата успяха да накарат инвеститорите на огромен енергиен проект да променят трасето му, за да бъде избегнато мястото, известно като „гроба на Доби“ – любимия домашен елф от историята.

Става дума за британско-ирландския Greenlink interconnector – електроенергиен кабел на стойност около 430 милиона паунда, който свързва електропреносните мрежи на Великобритания и Ирландия.

Подводният и подземният маршрут е дълъг около 125 мили и свързва графство Уексфорд в Ирландия с Freshwater West в Уелс.

И точно там се появява проблемът.

„Доби, кой е Доби?“

На плажа Freshwater West са заснети сцени от филмите за Хари Потър, включително смъртта на Доби в „Хари Потър и Даровете на смъртта“.

Феновете превръщат мястото в импровизиран мемориал. Подреждат камъчета, оставят послания и – съвсем в духа на Доби – чорапи.

Първоначално кабелът трябвало да премине непосредствено през района.

Саймън Лъдлам, ръководител на проекта и основател на Etchea Energy, разказва, че след телевизионен репортаж за трасето компанията получила стотици телефонни обаждания.

„Очевидно ще минем направо през гроба на Доби“, казал негов колега.

Реакцията на Лъдлам?

„Доби? Кой е Доби?“

За човек извън магическия свят това може да звучи странно. За феновете на Хари Потър обаче явно било въпрос на живот и смърт – поне за кабела.

Кабелът завива. Доби остава

След лавината от оплаквания проектантите преразгледали трасето и намерили начин да отклонят кабела, така че той да не преминава близо до мемориала.

„Проектът продължава и Доби е щастлив“, коментира Лъдлам.

И така един измислен герой успява да промени реален инфраструктурен проект за стотици милиони паунди.

Има и истинска история под земята

Ироничното е, че по маршрута действително има археологически находки.

Документи на местната власт сочат, че трасето е преминало близо до останки от Бронзовата епоха. При археологически проучвания са открити следи от керамичен съд, вероятно свързан с погребение и датиран приблизително между 1700 и 1500 г. пр.н.е.

Истинската археология обаче очевидно не предизвикала толкова шум, колкото измисленият домашен елф.

Доби вече има свой мемориал

Мястото на плажа е популярно сред почитателите на поредицата. След филмите фенове започват да оставят камъчета, послания и чорапи – препратка към историята на Доби и неговата символична свобода.

През 2022 г. Националният тръст решава да остави мемориала, но предупреждава посетителите да не оставят сувенири, тъй като районът е екологично чувствителен.

Причината е съвсем реална: Freshwater West е природно ценно място, а огромният поток от посетители може да уврежда плажа.

Така Доби, който в света на Хари Потър е измислен герой, се оказва способен на нещо доста реално:

да накара кабел за 430 милиона паунда да заобиколи неговия „гроб“.