Пак садизъм! Шокиращо видео с бой над дете разтърси Радомир

Поредна проява на садизъм сред децата.

Шокиращ случай на насилие между деца разтърси Радомир. Полицията разследва побой над непълнолетно момче, заснет и разпространен във Facebook.

Във фокуса на разследването са четири непълнолетни лица на възраст между 15 и 17 години – пострадалото дете, предполагаемият извършител на побоя, човекът, заснел случилото се, и този, който е разпространил видеото в социалните мрежи.

По данни на полицията децата се познават и са спортували заедно. До момента не са имали регистрирани противообществени прояви.

Какво се вижда на кадрите?

Видеото, което е попаднало в интернет, показва как едно момче нанася удари на друго дете. На кадрите се виждат още опит за събличане и обидни реплики към пострадалия.

Случаят е от 7 август, а полицията започва работа по него, след като видеото е публикувано онлайн.

По случая вече е образувано досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около случилото се, както и ролята на всяко от четирите деца.

„Това е първият такъв случай в Радомир“

Местната власт също е реагирала след разпространяването на клипа.

„Свиках среща между компетентните органи още като разбрах за видеото. Това е първият такъв случай в Радомир и предприемаме мерки да предотвратим подобни прояви в бъдеще“, заяви кметът Кирил Стоев.

От полицията посочват, че участниците са между 15 и 17 години и до момента не са попадали в полезрението на органите на реда за противообществени прояви.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени причините за агресията, точните обстоятелства около побоя и отговорността на всяко от лицата, свързани със случая.