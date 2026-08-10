Германия изтръпна! Появиха се камъните на глада

Липсата на валежи доведе до опасно спадане на нивото на много реки в германската провинция Саксония и разкри така наречените камъни на глада.

Това са камъни на дъното, които традиционно се считат за предвестници на опасно сухи години и провали на реколтата, съобщава DPA, позовавайки се на регионални служби за борба с наводнения.

В резултат на рязкото спадане на реките, като например Елба, на повърхността се появяват свидетелите на минали сухи години - камъните на глада.

Повече от двадесет резки са издълбани върху камък в коритото на Елба, всяка от които отбелязва тежките суши от минали векове.

Най-ранният знак датира от 1707 г., а последният е направен сравнително наскоро – през 2018 г., когато нивото на реката също заплашително спадна.