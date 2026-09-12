Германия изтръпна! Появиха се камъните на глада
От древността те са предвестници на мизерия
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От древността те са предвестници на мизерия
Срещу огромни лихви се прави на баровец
Министърът на културата коментира сложния казус
Европейската комисия публикува тревожен доклад
Какво разказва човекът със странното хоби
Как са пазарували децата в Детмаг
Не е истина срещу колко се разписва Първата дама
Ето каква пенсия е получавала легендарната синоптичка
Кабинетът с важно решение
БСП е партия на повече от 130 години и нищо не може да я уплаши, каза още той
Треньор по вдигане на тежести и децата му останаха без дом
Имал автомивка, който фалирала, пандемията провалила бизнеса на жена му
1260 лв. става началната заплата за начинаещ учител, а професор в университета получава 1100 лв
Въпреки това източноевропейците са доволни и не желаят да загубят работата си
Мухъл и марсотия властват в болницата в Дупница
Неизвестна жена от Лом, която е в болницата, публикува в социалните мрежи закуската си, предаде "Трибали". По-добре е от нацистки лагер, но все пак -...
Бездомници са създали в шахтите свои домове. Там се хранят, там спят и там отглеждат децата си. Подземният град е малко познат на всички нас, които ст...
Срещат се в църквата навръх Великден, той иска ръката й мигновено Семейство талантливи художници живее на ръба на оцеляването, но не спира да рисува...
Безработица, мизерия, несигурност. С тази присъда от 25 г. живее Северозападът - най-бедното кътче в Европа. А спасение не идва от никъде. Правителств...
Днес всевъзможни организации "без граници" се мъчат да внушат на българското общество, че трябва безрезервно и безгранично да приемаме тълпящите се на...