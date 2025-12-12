Мизерия налегна Филип Киркоров. Взе сензационно решение

Филип Киркоров яко го е закъсал за пари и данъчните в Русия са го пипнали за гушата, но въпреки това певецът си позволява да живее в разкош, който не му е по джоба. Луксът е задължителен елемент от всяко семейно тържество на двуметровия гей и за 14-ия рожден ден на дъщеря си Алла-Виктория е изпукал над 100 000 долара, пишат руските медии.

Певецът, който през годините многократно е демонстрирал пищния си вкус, се надмина сам. Малко преди настъпването на рождения ден цялата им всекидневна беше преобразена – таванът и подът бяха покрити с десетки червени балони във формата на сърца, а подът бе наръсен с розови листенца в ярък червен нюанс. Всичко беше подчинено на идеята за голямата полунощна изненада.

Но истинският шок за феновете дошъл, когато се видели подаръците. На видеото, което Киркоров лично публикува, се открояват маркови кутии само от западни луксозни брандове – обувки, дрехи, аксесоари, всичко в най-високия ценови клас. Сред първите разпознати подаръци бяха зимни обувки „Moon Boot“ в бяло, ултраскъп модел за над $3000, който е хит сред младите звезди.

Според руските издания скъсалият джоба певец е теглил спешно кредит с огромна лихва, за да се направи на баровец за рождения ден на щерката. И да засенчи майка й Алла Пугачова, която готвела специално парти за големия повод малко преди Коледа.

