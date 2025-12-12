Румъния изтръпна! Работници от Азия докараха ужасна болест

Проказата, наричана още болестта на Хансен, влезе в Румъния чрез момичета от Азия, които работят в спа център.

Първият случай беше обявен от Министерството на здравеопазването на страната, а още три девойки са със съмнение и преминават през клиничен и микробиологичен преглед.

Четирите са назначени като масажистки в спа център в Клуж-Напока.

Проказата е много коварна болест, хронично инфекциозно заболяване, причинено от бактерията Mycobacterium leprae. Тя засяга предимно кожата, периферните нерви, лигавицата на горните дихателни пътища и очите. Лошото при нея е, че симптомите може да появят и след години.

Последният случай на проказа е бил в Румъния през 1981 г.

Страната изтръпна, защото тям беше последната прокажена колония в Европа, разположена в селото Тичелести. Румънците успяха да се отърват от болестта едва през 2018 г.

Министерството уточнява, че две момичета, на възраст 21 и 25 години, първи са отишли за помощ в градската болница.

Те са пристигнали от Индонезия.

Спа центърът е затворен до приключване на епидемиологичното изследване.

