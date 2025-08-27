Румъния развъртя метлата. Масови съкращения

Румъния пусна леден душ на хиляди чиновници.

Започват масови съкращения на чиновници като част от пакета с мерки за свиване на рекордния дефицит на страната. В отделни сегменти намаляването на числеността ще достигне 57%. Това обяви министърът на развитие на Румъния Чеке Атила, цитиран от телевизия "Антена3".

От кабинетите на местни изборни лица и министрите, от министър-председателя до държавните секретари, се съкращават почти 6000 позиции. При общо 10 700 такива позиции съкращението възлиза на 57%, обясни Атила. Планът предвижда кметовете вече да имат по един съветник вместо по двама. Заместник-кметовете изобщо няма да ползват съветник. "Същата схема се предвижда за държавните секретари. В момента министрите имат по четирима съветници, ще предложа да бъдат по трима. За министър-председателя - пет вместо осем", добави Атила.

Масови съкращения ще има и на служители извън политическите кабинети, макар че там щатът се орязва с по-нисък дял. Общата местна администрация ще бъде съкратена с около 20-25%. В централната администрация също ще има съкращения, макар и с по-нисък дял. Очаква се общо съкращенията да обхванат 40 000 души на този етап.

Румъния прибегна към извънредни мерки заради рекордно висок дефицит от 9.3% от БВП за 2024 г. - много над ограничението за дефицита от 3% по правилата на Брюксел. В отговор правителството е принудено да приеме тежки непопулярни мерки като замразяване на пенсии и заплати, отпадане на бонуси, вдигане и въвеждане на нови данъци. ДДС вече се увеличи от 19 на 21% от август. Фискалните мерки предизвикаха политически скандали и големи обществени протести на засегнати групи.

