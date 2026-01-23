Признание от румънския президент: Имаме нужда от САЩ

Румъния и Европа имат нужда от партньорство със Съединените щати, заяви румънският президент Никушор Дан от Брюксел, където участва в извънредно заседание на европейските държавни и правителствени ръководители. Според него САЩ остават ключов фактор за сигурността не само на Румъния, но и за стабилността на целия европейски континент.

„Съединените щати представляват важен стратегически партньор за сигурността на Румъния. За щастие, на този Европейски съвет това мнение беше споделено от много от страните от ЕС“, подчерта Дан, цитиран от президентската администрация. Той обаче призна, че трансатлантическите отношения преминават през труден период, белязан от напрежение и прекъсвания, но изрази увереност, че съществуват достатъчно основания това партньорство да бъде запазено и укрепено.

В отговор на въпрос за липсата на решение относно поканата за членство на Румъния в Съвета за мир и коментарите, че това на практика представлява отказ, президентът беше предпазлив. По думите му темата е сложна и изисква задълбочен анализ, тъй като е свързана с уставни ангажименти на румънската държава по международни въпроси.

„Ще обсъдим всички тези неща по-късно, по-подробно. Това не е прост въпрос, а устав, който ангажира румънската държава с международни отговорности“, заяви Дан, като даде знак, че решението за Съвета за мир няма да бъде взето прибързано и ще има сериозни политически последици.

