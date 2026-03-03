Голямо откритие! 34 римски гробници на брега на Черно море

34 римски гробници бяха открити на брега на Черно мора, на 80 километра от българската граница.

Това пише в днешния си брой списание Arkeonews.

Става дума за артефакти в древната гръцка колония Томис, дневна Констанца, градът, кръстен на император Константин Велики.

Томис е основан през 7 век преди новата ера от йонийски гърци. Първоначално се развива като богато тракийско селище, а след това става и важен римски метропол, известен с изгнанието на поета Овидий, заточен от император Август.

Гробниците от римския период, заедно с рядък гръцки надпис от трети век, са открити от археолози по време на разкопки на некропола на древния Томис. Те проведени в продължение на половин година с финансиране от Министерството на културата на Румъния.

Някои от погребенията са били в семейни катакомби с една подземна камера. Това показва организирани семейни или общи погребални традиции, а не единични гробове.

В гробниците са открити големи подаръци: бижута, стъклени съдове, монети и значително количество керамика.

Особен интерес представляват африканските амфори, използвани за вино или зехтин. Те показват търговските връзки на Томис със Северна Африка и вероятно отразяват социалния статус на погребаните.

Гръцки надпис от III век. потвърждава съществуването на религиозна асоциация в града. Според експерти подобни асоциации са изиграли важна роля в обществения живот, обединявайки жителите не само на базата на култ, но и на обществени мрежи.

Намерен е и церемониалния щит, който, за разлика от бойния, е бил използван за демонстриране на статут и е свързан с военни почести.

Откриването на толкова мащабни гробници повдига завесата за наличие в древния град на специална военна кариера на погребаните.

В момента лабораторните изследвания продължават и се очаква допълнителния анализ да изясни хронологията на комплекса и социалния профил на погребаните.

