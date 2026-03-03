106-годишната баба Дора с изумителни думи за здравето си

Достолепните 106 години достигна една от най-възрастните българки.

Баба Дора, която е родом от великотърновското село Хотница, но живее в столичния квартал "Младост", е откритие на телевизионната легенда Мира Добрева. Популярното лице от екрана често разказва за живота на пенсионерка, която впечатлява не само с дълголетие, но и нетрадиционни възприятие за живота.

"Баба Дора отбелязва своя 106-и рожден ден. Извънредни години, като самата нея - извънредна жена е тя. Благодаря й за всеки миг, в който ми разкрива един друг, по-чист свят. Надявам се да не гледа новини, да не чува писъка на лошотията навън. Пожелавам й да бъде според волята й - докрай да е със силата на ума и на тялото си", заяви емоционално Добрева.

Столетницата разкрива, че се чувство в отлично здравословно състояние и някаква висша сила е решила, че ще живее още дълго време.

"Аз не съм нормална, на мен някой ми нарежда да живея. Дори главоболие нямам. Като видя, че кръвното ми е ниско, знам, че и този ден ще го изкарам. Скоро няма да си ходя", споделя разбиранията си баба Дора, която е родена на 29 февруари, но празнува на 1 март.

Преди Нова година столетницата взема решението да спре да яде мед, за да не си подсилва организма.

"Няма да си подсилвам сърцето, защото искам да спре, а то не спира и е нахално", казва още възрастната жена, която е изгубила сестра си Веска и иска да отиде при нея в отвъдното: "Завиждам й, че си отиде мирно и тихо, а аз още съм тук".

Баба Дора изненадва и с откровението, че не пие вода, както е препоръчително да се прави всеки ден.

"Аз вода не пия, нямам спомен да хвана и наведнъж да изпия половин чаша с вода. Единствено сутрин пия билков чай. Преди много ядях мед на закуска, като задължително слагах по една лъжица в чая. Но спрях да го правя", категорична е 106-годишната дама.

