Невиждан фурор в "Капките"! Журито онемя

Победата в българския лайв на "Като две капки вода" отиде при Иво Димчев. Представянето му като легендарния Емил Димитров предизвика истински фурор и събра най-много точки след гласуване на журито, менторите, останали участници и вота на зрителите в приложението NOVA PLAY. След изпълнението на “Моя страна, моя България” и дългите аплодисмени на крака от всички Хилда Казасян развълнувано каза: “Ти за мен си абсолютно явление. Влизаш в душата на този, когото имитираш, и ставаш него. Такова нещо не съм виждала 13 години тук. Абсолютна чистота на имитацията.”

Специалната празнична вечер бе открита от Пламена, която влезе в обувките на неповторимата Маргарита Хранова с баладата “Далечна песен”. След нея обичаните водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха на сцената Симона, която се превъплъти в образа на незабравимата Ваня Костова. Емилия слезе от асансьора като примата на българската естрада Лили Иванова и разчувства всички със своето изпълнение на “За тебе бях”. Борис на свой ред създаде истински празник на сцената с представянето на вечния хит “Рожден ден” в образа на Веселин Маринов. Той получи похвала за имитацията си от самия него.

Даниел Пеев-Дънди влезе в първия си женски образ на народната певица Мария Кехайова и получи личен комплимент от нея за представянето на песента “Заспал Гочо под салкъм”. Весела Бабинова впечатли с баладата “Обичам те” в обувките на невероятната Силвия Кацарова и също бе аплодирана лично от певицата, която преживя изпълнението от първия ред. Виктор обу високите токчета на поп фолк иконата Ивана и направи лудо парти с хита “Празник всеки ден”. Вечерта завърши емоционално с Алекс Раева, която се появи под прожекторите като непрежалимата Катя Филипова и изпълни “Незабрава”.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Весела Бабинова да бъде Ан Хатауей, Борис да изпълни песен на Ерос Рамацоти, Пламена да имитира System of a Down, Симона да се превъплъти в Ричи Валенс, Дънди да сложи костюма на Петър Чернев, Виктор да влезе в света на Village People, Емилия да пее като Бинка Добрева, Алекс Раева да бъде Тейлър Дейн, а победителят Иво Димчев да се превърне в Миле Китич. Как ще се справят те и кой ще грабне победата от четвъртата вечер?

