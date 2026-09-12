Иво Димчев представя България на най-големия световен форум за музика
През октомври в Лас Палмас де Гран Канария, Испания, той ще се изяви пред взискателната публика от над 2600 професионалисти от повече от 90 държави
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През октомври в Лас Палмас де Гран Канария, Испания, той ще се изяви пред взискателната публика от над 2600 професионалисти от повече от 90 държави
Заедно с неговия бенд талантливият артист ще изпълни най-красивите си балади на романтичната сцена на Античния театър на 10 юни
Твърди, че е получил покана за участие
Представлението с 10 лечебни песни и хореографии ще бъде на 16 юни на Vidas Art Arena
документалният филм за Иво Димчев с две награди от Съюза на Българските Филмови Дейци
Талантливият и ексцентричен артист ще даде старт на концертното си лято в Пловдив на 10 юни
В "Като две капки вода" той изпълни песен на учителя си
Легендарният актьор е една от причините изпълнителят да напусне НАТФИЗ
амо за две предавания изпълнителят се срина от първото място до третото във временното класиране
Все още се надява да я срещне пак
След превъплъщението му в Миле Китич
Разпродаде концерта в НДК. Почти
Участникът безспорно се превърна в едно от най-ярките имена в шоуто
Именно тя го кара дълго време да пази личния си живот далеч от разговорите със семейството
Магията на българската музика завладя сцената
Не мога да съдя хората, които не ме одобряват, казва артистът, влязъл в кожата на Том Джоунс и Едит Пиаф
В центъра на вниманието в този епизод, освен Димчев обаче, беше и колежката му Людмила Сланева
Форумът за дизайн на персонажи се завръща във Варна от 6 до 8 септември
Скандалният певец вади шоуто си зад граница