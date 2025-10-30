Неприятна изненада за Иво Димчев в "Аз обичам България“

Неприятна изненада за Иво Димчев в последния епизод на „Аз обичам България“ по Би Ти Ви.

В играта „Рожден ден“ се случи нещо неочаквано. Кутията с подаръка гръмна в ръцете на капитан Дойчев, но не това беше изненадата, а по-точно реакцията на шармантния Иво Димчев, който влизайки в играта тази вечер сякаш остана „разочарован“, че не получи наистина подарък!

„А, нямаме ли истински подаръци?!“, учуди се той, след финала и конфетите, който заляха студиото, но сякаш никой не го чу.

В центъра на вниманието в този епизод, освен Димчев обаче, беше и колежката му Людмила Сланева – Локо, която показа не само перфектна фигура, но и истинска страст в играта. Двамата бяха в отбора на Филип Буков. Срещу тях се изправиха шоуменът Иво Танев и чаровната Райна Караянева – водеща на най-горещото предаване в ефира на БТВ – „Ергенът: Любов в рая“, които играха в тима на Стоян Дойчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com