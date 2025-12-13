Максим Бехар на 70. Българският глас на световните комуникации

Малцина в българския публичен живот могат да кажат, че името им е известно на няколко континента. Още по-малко са онези, които превръщат личната си кариера в национален знак за доверие, професионализъм и модерно мислене. Когато Максим Бехар навършва 70 години, юбилеят му не е просто повод за равносметка. Това е историята на човек, който започва от журналистическа страст и постепенно се превръща в световен лидер в комуникациите, носейки България в биография, пълна с международни признания, корпоративни успехи, академични постижения и човешки каузи.

Отговорността да информираш хората

Седем десетилетия след раждането си в Шумен Максим Бехар продължава да говори за корените си с уважение и чувство за принадлежност. Още от младежките години е привлечен от журналистиката и това предопределя професионалната му траектория. Пресата в края на 70-те и 80-те години е едновременно школа, авантюра и постоянна среща с хора, съдби и факти.

Когато заминава да учи в Прага, започва работа в редакцията на изданието „Млади свет“, където се научава да прави репортажи, да редактира текстове и да усеща пулса на европейските медии. Тогава работата му е бърза, динамична и изпълнена с любопитство към света. Той сам признава, че журналистиката го е научила на изключително важни уроци, които никоя бизнес школа не може да замени: „Журналистиката ми даде най-ценните умения - да слушам, да мисля бързо, да задавам правилните въпроси и никога да не се задоволявам с очевидното.“

По време на промените в Източна Европа Бехар вече работи активно като международен кореспондент. Покрива политически събития, пътува, интервюира хора от различни обществени среди и усеща колко отговорно е да информираш, когато историята се случва пред очите ти. С времето става ясно, че не просто описва новините - той ги преживява. „Журналистът трябва да присъства, не да коментира отдалеч. Иначе губи доверие и смисъл“, споделя експертът в свой спомен.

В началото на 90-те е сред ключовите фигури, които участват в създаването на вестник „Стандарт“. Медията въвежда съвременни журналистически практики и дава на България глас в новата пазарна реалност. Бехар става първи заместник-главен редактор и помага за оформянето на визия, стил и медиен авторитет в изключително динамични години. Промените са огромни, а свободата на словото изисква не само смелост, но и умение за отговорно общуване с публиката.

M3 Communications създава стандарти

Средата на 90-те години е времето, в което бизнесът започва да разбира, че репутацията е капитал. Именно тогава Максим Бехар създава M3 Communications Group, Inc. –-компания, която постепенно променя разбирането за PR услуги в България. Първите клиенти идват от различни сектори, а философията на агенцията е категорична: Връзките с обществеността са стратегическо управление, а не просто прес съобщение.

M3 Communications създава стандарти, които до този момент не са познати в страната - целенасочени кампании, анализи, изграждане на корпоративна идентичност, кризисен PR, социални проекти и интегриране на медийни канали. Така пиарът престава да бъде периферна функция и започва да се превръща в част от бизнес модела. „Комуникациите не са декорация към бизнеса, те са самият бизнес. И ако компаниите това го разберат навреме, ще спестят милиони и ще спечелят доверие“, обяснява Бехар.

Агенцията се развива впечатляващо. M3 Communications е удостоена с престижни международни отличия, сред които и награди от Stevie Awards за най-добра PR агенция. Постепенно тя се налага като надежден партньор за компании от енергетика, телекомуникации, бързооборотни стоки, медицина, финансови услуги и публичен сектор.

Международният растеж идва, когато M3 става партньор на Hill and Knowlton Strategies - една от най-големите глобални PR мрежи. Това отваря вратите към международни практики и възможности за работа с глобални клиенти.

Световната сцена и признанието към страната ни

Годините след навлизането на международния пазар бележат нов етап. Максим Бехар започва активно участие в международни професионални структури. Години наред той е президент на най-голямата световна PR организация ICCO - позиция, която никога преди не е заемана от експерт от Източна Европа. Ролята изисква управление на глобални инициативи, срещи със стотици лидери от комуникационните индустрии и изработване на етични стандарти, които да защитават професионализма в бранша.

Признанието е бързо и видимо. Бехар е вписан в Global PR Hall of Fame в Лондон - престиж, който говори не само за индивидуален успех, но и за принос към модернизацията на световните комуникации. В деня на признанието той заявява: „Гордея се най-много, че до името ми стои и думата България. Това е чест, която не принадлежи само на мен, а на всички млади комуникатори, които имат смела мечта.“ Днес Бехар председателства World Communications Forum Association в Давос. Организацията е средище за глобален диалог върху бъдещето на комуникациите, а българското присъствие на най-високо ниво е психологически пробив – доказателство, че талантът не е география.

Към международния му авторитет се прибавя и дипломатическата му роля като почетен генерален консул на Република Сейшели в България. Длъжността изгражда не само бизнес връзки, но и културен обмен, партньорства, социални каузи и международни инициативи.

Менторство, книги и академична отдаденост

Паралелно с бизнеса, Максим Бехар изгражда име на автор и ментор. Книгите му са посветени на модерния PR, лидерство, социални медии и трансформацията на корпоративните комуникации. Една от най-влиятелните е The Global PR Revolution – световен бестселър, който описва съвременната комуникационна епоха и мястото на социалните мрежи в нея. Изданието е преведено на няколко езика и често е цитиран ориентир за специалисти в над 20 държави.

Бехар не изоставя и академичната линия. Завършва международни икономически отношения в Прага, преминава обучения в Harvard Kennedy School, а през 2024 г. защитава докторантура по обществени комуникации в Софийския университет. В различни периоди участва в лекции, конференции, университетски панели, бизнес академии и програми за млади предприемачи. Самият той често казва: „Най-голямото удоволствие е да виждаш как млади хора надрастват учителите си. Ако не предадеш знание, то просто угасва.“

Музика, нови технологии и Viva Bulgaria

В последните години Максим Бехар развива и своя музикален проект, който комбинира комуникационен опит, модерни визии и технологични решения. Най-новият му сингъл Viva Bulgaria дебютира с футуристичен видеоклип, създаден с помощта на изкуствен интелект. Видеото представя страната ни пред световна аудитория като модерна, динамична и отворена дестинация, а идеята е България да бъде позиционирана на международната музикална сцена чрез водещите глобални платформи.

Както и в предишните си музикални проекти – PR We Are и Runaway – Максим Бехар работи с легендата на българския хип-хоп Big Sha и неговия син Lil Sha, които създават музиката и за трите хита. Самият Бехар разказва: „С песента Viva Bulgaria искаме да покажем страната ни в нова светлина – модерна, амбициозна и отворена към света. Надявам се проектът да вдъхнови младите хора и да даде ново лице на България в международен мащаб.“

Страст, морал и лична философия

Максим Бехар е известен с прецизното си отношение към етиката в бизнеса. За него репутацията не е кампания, а характер. Негова е мисълта: „Правете добро и комуникирайте го открито – хората имат право да знаят кои са онези, които правят света по-честен.“

Той обича пътуванията, технологиите, социалните мрежи и непрестанния обмен на идеи. Личната му страст към нови хоризонти е видима във всяка негова публична изява. Когато го питат как си представя бъдещето на комуникациите, Бехар отговаря: „Побеждава бързият, не големият. Побеждава прозрачният, не шумният. И побеждава онзи, който разбере, че доверието е новата валута.“

По случай неговия 70-годишен юбилей, вестник Стандарт отправя топли пожелания към Максим Бехар - здраве, енергия, вдъхновение и още много постижения, които да прославят България на световната сцена. Седем десетилетия професионален опит, знание и любопитство доказват, че смелите мечти не остаряват. Нека предстоящите години бъдат изпълнени с нови проекти, личности, каузи и млади таланти, които да продължат неговото дело!

