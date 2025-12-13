Нели Колева разкри цвета на 2026 г. и какви дрехи ще са хит

Кой ще е модният цвят на 2026 г. и кои дрехи ще са абсолютният хит догодина? Специално за читателите на "Стандарт" най-добрият дизайнер у нас Нели Колева даде безценни съвети как да сме хем елегантни, хем актуални. Преди дни Нели Колева стана носител на престижната награда Златна игла за цялостен принос в развитието на модата у нас.

Новият цвят за пролет лято 2026 е облачно белият. Той носи спокойствие и хармония, простота и обновление, каза Нели Колева в интервю за "Стандарт". И допълни, че идва краят на пастелните тонове. Истинска дъга от ярки цветове - огнено червено, оранжево, синьо, ще са писъкът на 2026 г..

Що се отнася до избора на материя и вечния въпрос панталон или пола отиват повече на жената, той дизайнерката заяви:

На мода са обемните дрехи - стил 80-те, широки панталони, обемни рамене, свободните къси рокли, обемни блузи - една бохемска елегантност.

На мода следващата година ще са дрехите с много точки, огледалните и блестящи материи, каза още Нели Колева.

Тя даде и най-важния съвет: "За мен най-важното е дрехата да ви отива. Защото има фигури, на които не всички нови тенденции стоят добре, трябва да са съобразени с тяхната визия".

