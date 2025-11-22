Отиде си легендарен дизайнер, обличал принцеса Даяна

Модният свят скърби: ирландският дизайнер Пол Костело е починал на 80 години, съобщиха от неговия бранд. Според официалното изявление той е „си отишъл спокойно“ в Лондон, заобиколен от съпругата си Ан и седемте им деца, след кратко заболяване.

Живот и кариера: от Дъблин до световната сцена

Роден през 1945 г. в Дъблин, Пол Костело отрано показва талант и усет към модата. След обучение в родна Ирландия той се премества в Париж, където завършва престижното Chambre Syndicale de la Haute Couture и започва работа като асистент-дизайнер на френския модист Жак Естерел.

Кариерата му продължава в Милано, където работи за Marks & Spencer в опита им да стъпят на италианския пазар, а след това за емблематичния La Rinascente. В САЩ става дизайнер за Ан Фогарти в Ню Йорк, преди да основе собствения си бранд — Paul Costelloe Collections, през 1979 г.

Принцеса Даяна и модният връх

През 1983 г. Костело става личен дизайнер на принцеса Даяна, което се превръща в повратна точка в неговия професионален път. Той работи с нея до трагичната ѝ смърт през 1997 г., създавайки някои от най-запомнящите се нейни визии.

Сред тях са оригинални костюми, елегантни рокли и знаковият тоалет с шифонова пола, която при определено осветление става прозрачна – детайл, предизвикал множество коментари в медиите. Друг негов емблематичен дизайн е розово-бяла рокля с флорални мотиви, която Даяна носи по време на посещението си в Нигерия през 1990 г.

Сътрудничеството му с принцесата го изстрелва сред най-ярките имена в световната мода и му отваря врати към работа с широк кръг знаменитости, включително създаването на сватбена рокля за дъщерята на Ричард Никсън.

Бранд и наследство

Брандът Paul Costelloe остава активен в продължение на десетилетия и се разширява в множество направления: дамска и мъжка мода, чанти, аксесоари, домашен текстил, бижута, очила и детски официални облекла.

Костело е пионер и в сферата на корпоративните униформи. Той създава дизайни за големи международни компании и спортни организации, сред които British Airways, Delta Airlines и Ирландския олимпийски отбор.

От 1984 г. насам брандът му традиционно участва на Лондонската седмица на модата, където последната му представена колекция — Boulevard Of Dreams — отдаваше почит на златната ера на Бевърли Хилс от 60-те години и символизираше четири десетилетия творчество.

Личен живот и признания

Пол Костело се жени за Ан Купър през 1979 г., а двамата имат седем деца: Джесика, Уилям, Робърт, Гавин, Джъстин, Пол-Емет и Никълъс.

Той остава начело на своя дизайнерски екип до последния си ден и е широко признат като един от най-влиятелните ирландски модни творци на своето поколение. През 2010 г. е сред шестимата ирландски дизайнери, увековечени в серия пощенски марки на Ирландските пощи.

Последни думи и почит

От бранда му съобщиха, че семейството моли за уважение към личното им пространство в този труден момент.

Модната общност реагира емоционално на загубата, определяйки Костело като „джентълмен на модата“, „майстор на линията“ и „един от последните истински кутюриери“, който успяваше да съчетае елегантност, смелост и неподражаем стил.

Със смъртта на Пол Костело светът губи дизайнер, оставил ярка следа — от гардероба на принцеса Даяна до подиума на Лондонската седмица на модата. Неговото наследство ще продължи да вдъхновява поколения творци и почитатели на високата мода.

