Проблем на голямо европейско летище. Предупредиха пътниците

Летището в Брюксел предупреди, че утре са възможни закъснения на полетите заради очакваните снеговалежи. Според метеоролози, цитирани от местни медии, в последните дни в страната на места се наблюдава натрупване на снежна покривка до 10 сантиметра.

Зимното време по-рано тази седмица стана причина за затруднения в работата на летищата в Париж и Амстердам, но аерогарата в белгийската столица досега се справи, без да се налага да отменя полети.

За утре се предвижда валежите от сняг над Белгия да бъдат особено интензивни и пътниците са предупредени да се явяват за полет по-рано, като предвидят допълнително време за достигане до терминалите.

Полетите ще се бавят също заради нуждата от почистване на пистите и допълнителна обработка на самолетите срещу заледяване. На ден летището в белгийската столица обслужва по около 400 полета.

