Времето на пътника също струва пари
Брюксел приземи триковете на авиокомпаниите
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Брюксел приземи триковете на авиокомпаниите
Специално внимание се обръща на пътници с увреждания, намалена подвижност, бременни жени, деца и придружители
Каква е причината?
Това обаче ще стане едва от 2029 г.
Сериозен поблем в редица градове
Според правилата в момента пътниците могат да претендират до 600 евро при закъснение над 3 часа
Предлагат нови правила в ЕС
Бургас-София с бърз влак - 9.30 часа. Без климатик!
Времето обърка всички системи
Обяснението се оказа спрял ток
Международен бърз влак София-Свиленград има закъснение от повече от пет часа
Тече разследване на НКЖИ
Системата излезе от строя
Заради дерайлиралия влак тази сутрин
Всяка година в страната се губят заради закъснения по 16 000 000 учебни часа
Със закъснения се изпълняваха полетите за Варна, Бургас, Бейрут, Тел Авив и Одеса
На официалната страница на БДЖ вече ще се предоставя информация в реално време за движението на влаковете в страната
Полетите към френската столица Париж и от останалите части на света към нея закъсняват в резултат на терористичните нападения. Авиокомпаниите са предо...
"Политически мотивираните забавяния на годишните доклади, които оценяват напредъка на страните от Западните Балкани за членство в ЕС, са неприем...
София. От 5200 на 1500 минути са намалели закъсненията на влаковете през миналата година вследствие на счупени керамични изолатори по контактната мреж...