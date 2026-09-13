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Станишев: Закъсненията ​н​а​ докладите за страните от Западните Балкани са неприемливи

Станишев: Закъсненията ​н​а​ докладите за страните от Западните Балкани са неприемливи

​"​Политически мотивираните забавяния на годишните доклади​,​ които оценяват напредъка на страните от Западните Балкани за членство в ЕС​,​ са неприем...

08 ноември | 15:47
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