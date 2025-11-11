Голяма промяна с влаковете у нас. Нови компенсации за пътниците

Ще получаваме компенсация и при закъснение на влак, по подобие на обезщетенията при полети. Това обаче ще стане едва от 2029 г., тъй като България е поискала отсрочка от Европейския съюз.

Причината е, че влаковете са остарели, а голяма част от железопътната инфраструктура все още се обновява. В проектозакона за железопътните превози са предвидени и по-сурови глоби за превозвачите.

Пътниците се оплакват, че най-често с големи закъснения пристигат влаковете за София и Бургас. Много от тях са изпускали прекачвания и дори полети, като разходите не са им били възстановени.

Според новите поправки, пътник, на когото не са възстановени парите за билет или е бил принуден да ползва друг транспорт, ще има право на компенсация между 50 и 100 лева. При блокирани влакове превозвачите ще са задължени да осигурят хотел и храна. Ако това не бъде направено, глобата ще бъде между 2700 и 6750 лева.

Мерките обаче ще влязат в сила от края на 2029 г., тъй като България е договорила дерогация.

„Компенсации се предвиждат за закъснения над 90 минути. Всички, които досега са подали искане при изпълнени условия, са получили компенсации“, заяви транспортният министър Гроздан Караджов.

Една от причините в момента да не се изплащат обезщетения е, че едва една трета от железопътната мрежа е подменена.

„Темпът, с който трябва да продължим, е минимум по 150 километра обновена железопътна мрежа годишно“, уточни генералният директор на НКЖИ Александър Вецков.

