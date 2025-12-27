Нов калкулатор спасява малкия бизнес от хаоса с рестото в евро и лев

С наближаването на 2026 г. и официалното въвеждане на еврото напрежението сред малките търговци расте. Новите банкноти и монети са добре дошли, но работата с две валути едновременно плаши хората зад щанда. Най-големият страх: грешки при връщането на ресто.

И точно когато паниката започва да се усеща, едно младо семейство програмисти от Пловдив намира решение.

Младо семейство създаде безплатен калкулатор за ресто

За да предотвратят объркването още от първия ден, двамата програмисти създават безплатен онлайн калкулатор, който изчислява ресто в левове и евро за секунди. Платформата вече е тествана от десетки хиляди потребители, въпреки че България още не е в еврозоната.

Идеята е проста: въвеждаш платената сума – системата връща точния размер на рестото. Без сметки наум, без риск от грешки, без напрежение.

Търговците се притесняват: „Две валути наведнъж? Много е!“

Диана Емилова, търговец на Женския пазар с 35 години опит, признава, че никога не е бъркала рестото. Но сега е притеснена.

„Ако трябва да смятам и в левове, и в евро, може и да се откажа от работа“, казва тя.

Това е реалният страх на хиляди дребни търговци, които нямат касови системи, работят на ръка и разчитат на бърза сметка наум.

20 000 посещения за пет дни – TikTok направи чудото

Сайтът, създаден от програмиста Андон Гошев, набира популярност със скоростта на вирусно видео.

Само за първите пет дни платформата е посетена от над 20 000 души, а краткото видео в TikTok събира над 250 000 гледания.

„Това показва, че хората търсят практични решения, а не обещания“, казва Гошев.

Помощ не само за търговците, но и за клиентите

Калкулаторът е полезен и за двете страни – търговците могат да проверят ресто, а клиентите да се уверят, че сумата е коректна.

Това е особено важно в първите седмици на смесено разплащане, когато грешките са най-вероятни.

Но не всички ще го използват

Въпреки новите технологии, Диана остава вярна на стария метод – смятане наум.

„Ще си смятам по моя начин. Ако има разлика от някоя стотинка – здраве да е“, казва тя с усмивка.

