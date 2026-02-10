Обвиниха бащата на загиналото дете в кемпера в лъжа

Според директора на държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" проф. Цветеслава Гълъбова, Яни Макулев - баща на 15-годишното момче Александър, който се изказа по всички телевизии, лъже.

"Ами не, хич не е спокоен и не би било нормално да е спокоен, че синът му е с Калушев. Явно лъже. Или лъже, че е спокоен, или лъже, че не знае къде са.

Не е нормално да си спокоен, когато не знаеш къде ти е детето, което би трябвало да е на училище, а вече една седмица е някъде, без връзка с него. Но бил спокоен. Видимо не е психично болен, та да има неадекватни реакции", казва Гълъбова. Относно случая, тя си го обяснява с това, че имаме достойни съперници на Епстийн.

"Какво е общото между Европейски съвет за външна политика и тази Национална агенция за контрол на защитените територии. Че са НПО. Че са либерален продукт. Названията им са подвеждащи. Там всичко е гнус и смрад. А ние се занимаваме с презокеанските досиета на Епстийн. Имаме си наши", смята докторката.

Според експерта по медии Георги Лозанов властите след вторите три убийства са излъчили две послания. "Той отказваше да отговаря на журналистическите въпроси, за да не дава насоки, но каза, без някой да го пита, че е стреляно вътре в кемпера.

Дали точно това не е насоката, след като оповести още, че се работи по всички версии, включително и за затворена група с елементи на секта. От специалното изтъкване само на една версия поне се разбра коя е предпочитаната от властите, за да могат и добросъвестните медии да работят по нея", смята Лозанов.

