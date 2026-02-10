Денят започва с минус 4. Жега за Деня на влюбените

Във вторник времето ще остане под знака на плътната облачност, съобщиха от Националният институт по метеорология и хидрология. Денят ще започне със студени сутрешни температури – минималните ще са между минус 4° и 1°, по Черноморието и в крайните югозападни райони – около 3°–5°, а в София – около минус 2°.

Преди обед на места в югоизточните райони ще има превалявания от дъжд. В северозападните части на страната и в планините почти през целия ден ще вали сняг. Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България – до умерен, от изток-югоизток. Дневните температури ще останат ниски – максималните ще са между 2° и 7°, в столицата – около 3°.

По Черноморието облачността ще е значителна. Преди пладне по южното крайбрежие се очакват валежи от дъжд, а вятърът ще бъде умерен, временно силен, от изток. Максималните температури ще са около 6°–7°, приблизително колкото и температурата на морската вода. Вълнението ще достига 3–4 бала.

В планините ще бъде облачно, като в масивите от западната половина на страната ще превалява сняг. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. На 1200 метра максималната температура ще е около 0°, а на 2000 метра – около минус 4°.

"В петък в най-югоизточна част на България ще бъде 10,12,13 градуса, докато колкото вървим към Видин и Северозападна България ще е по- хладничко, но пак по-топло, с температури 7-8 градуса, а в събота на празника и до 13. Средната температура ще е 7, 8 градуса, което е с 5 градуса над нормата, добави в „Тази сутрин“ проф. Георги Рачев.

