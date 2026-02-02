Времето с изненади до средата на февруари

Месецът ще започне с облачно време с валежи, предимно от сняг. В повечето райони ще са интензивни и значителни по количество. Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България достигаща 15-20 cм, а в Северна – до 10-15 cм, съобщава bTV.

Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между минус 3 и 2 градуса. В понеделник сутринта в източните райони все още ще е ветровито и ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат.

Ще остане предимно облачно, застудяването ще продължи. Дневните температури в Северна България ще са от минус 8 до минус 5, в Южна между минус 4 и 1, в крайните югозападни райони 5-6.

По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, а през нощта срещу вторник и вятърът навсякъде ще отслабне.

През следващите два дни ще е без валежи.

Във вторник сутринта ще е доста студено с минимални температури до минус 12 -минус 13 градуса в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Ще има разкъсана облачност, над много райони и до предимно слънчево.

В сряда на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност, а над останалата част от страната ще се увеличат и високата и средната. В Източна България югозападният вятър ще се усили.

В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно, повишава се вероятността за валежи от дъжд, през първия ден главно в югоизточната половина от страната, през втория - и в северозападните райони. В Източна България ще продължи да духа умерен и силен югозападен вятър и затоплянето ще продължи; дневните температури там ще достигат 15-16 градуса.

В събота вятърът ще се смени със северозападен, в по-голямата част от страната, с изключение на югозападните райони, ще е умерен до силен.

Валежи ще има на малко места сутринта, а след обяд облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще остане топло за периода.

В края на първото и през първата половина от второто десетдневие времето в страната ще се определя от поредица от преминаващи през Балканите средиземноморски циклони. Вероятността за валежи на много места в страната се повишава. Ще бъде сравнително топло за периода и в повечето райони ще вали дъжд, но с нахлуването на студен въздух в тила на циклоните в ниските планински райони, високите полета в Западна България и Предбалкана се повишава вероятността за валежи от сняг, без да се образува трайна снежна покривка.

Към средата на месеца се очаква застудяване, на повече места ще има снеговалежи.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com