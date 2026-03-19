Наближава времето за 20-те евро помощ заради горивата

Настъпват вече условия, при които да се активира мярката за получаване на компенсациите от 20 евро заради високите цени на горивата. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Право на тази подкрепа имат физически лица, на които средният брутен месечен доход е по-малък или равен на 652,41 евро.

Месечната компенсация ще стартира, ако три поредни дни цените на масовите горива достигнат нива от над 1,60 евро за литър, по данни на НАП.

Мярката ще обхване 1 млн. потребители

Мярката ще е в сила до края на юни тази година и се очаква да обхване над 1 млн. потребители. Средствата ще бъдат осигурени от удължителния бюджет.

"Министерството на финансите решава. По начина, по който е структурирана мярката, би трябвало скоро да бъде активирана", обясни служебният енергиен министър.

Трайков коментира и проблемите, свързани с инфлацията в контекста на по-скъпите горива.

"Инфлацията е сериозен риск винаги, когато се повишават цените на горивата. Всички мерки на разположение и на правителството, и на регулаторните органи трябва да бъдат предприети. Те се състоят основно в стриктен контрол, в даване на знак към пазара, че са под внимателно наблюдение и контрол и да не се използва моментът да се лови риба в мътна вода", каза той.

