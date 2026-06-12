Плащат по 20 евро помощ за скъпите горива
През март кандидатстваха още близо 45 000 лица
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През март кандидатстваха още близо 45 000 лица
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Държавата компенсира скока на цените, но мярката вече разделя мненията
Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро
Новата банкнота от 20 евро беше представена в централата на ЕЦБ във Франкфурт на Майн от председателя на ЕЦБ Марио Драги. Тя ще влезе в обращение на 2...
Днес във Франкфурт Европейската централна банка (ЕЦБ) ще представи новата си банкнота от 20 евро. Тя е от серията "Европа", а вече бяха пуснати в обра...