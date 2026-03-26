Синдикати и бизнес скочиха срещу помощта от 20 евро за горива

Синдикати и работодатели заявиха, че са срещу мярката за 20 евро месечна помощ заради високите цени на горивата. Позициите бяха изразени пред БНТ, където представители на бизнеса и труда критикуваха подхода на държавата. Според тях помощта не е насочена правилно и няма да реши реалните проблеми. Те настояват за по-целенасочени мерки към транспорта и уязвимите групи.

Основният акцент в критиките е, че подкрепата трябва да бъде насочена към обществения транспорт, а не към индивидуалното потребление.

"Това, което се предлага като пакет от мерки, тъй като има ангажиран по-голям оборотен поток от средства предвид по-високите цените на горивата и има затруднения в ликвидността на компаниите и разсрочване на лизинговите вноски, е добра мярка, подкрепа за автобусните превози и подкрепа премерена за товарните превози", каза Васил Велев, председател на общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

"Трябва да подкрепим обществения транспорт, там където пътуват хората с по-малки доходи, а не хората с автомобили и за целта трябва да се направи така да не скачат цените на билетите и да не фалират фирмите", каза Велев.

От синдикатите също настояват за по-широк подход и по-сериозен контрол върху пазара.

"Трябва да се контролират маржовете на търговците, съответно морала на търговците, доколко те ще бъдат съпричастни и оттук нататък държавата трябва да подпомага най-уязвимите", каза Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа".

"Трябва да имаме система или аз му казвам фонд за управление на кризи, който трябва да бъде насочен към бизнеса, индустрията, икономиката да се преценят отраслите като обществен транспорт, защита на социално уязвимите групи и трябва да имаме бюджет в тази държава, не можем да караме на някакви от миналата година", посочи Кацарчев.

Критиките очертават сериозно разминаване между намеренията на държавата и очакванията на бизнеса и синдикатите. Според тях без по-дълбоки и структурни мерки ефектът върху икономиката и домакинствата ще остане ограничен.

