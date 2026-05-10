Експерт предупреди за криза с пенсиите

Робърт Кийосаки отново предупреждава за сериозна финансова криза, този път свързана с пенсионирането на поколението baby boomers, предава money.bg. Макар често прогнозите му да звучат апокалиптично, зад тях стои реален структурен проблем - застаряването на населението, недостатъчните спестявания и натискът върху пенсионните системи.

Крах на стария пенсионен модел

Поколението baby boomers (родени между 1946–1964 г.) е най-голямото пенсионно поколение в модерната история. То се възползва от десетилетия икономически растеж, евтин капитал и силни финансови пазари. Но моделът, върху който са изградени пенсионните системи, започва да се разклаща.

Дълго време класическата схема работеше така: хората инвестират чрез пенсионни фондове в акции и облигации, а пазарите носят стабилна доходност. След 2020 г. обаче системата показа слабости, а през 2022 г. за пръв път от десетилетия и акциите, и облигациите паднаха едновременно. Това постави под съмнение традиционния модел „60/40“, използван масово в САЩ и Европа.

Инфлация, демография и растящи разходи

Основният риск не е само пазарната волатилност, а комбинацията от:

по-висока структурна инфлация,

застаряващо население,

растящи разходи за здравеопазване,

намаляваща работна сила.

Дори умерена инфлация от 3-4% може сериозно да намали покупателната способност на пенсионерите в рамките на 15-20 години.

Европейският проблем

Европа е особено уязвима, защото разчита силно на държавните пенсионни системи. В страни като Германия, Франция и Италия вече се усеща натискът от застаряващото население и намаляващия брой работещи хора.

Пенсионните реформи предизвикват сериозни социални конфликти, както се видя във Франция при протестите срещу увеличаването на пенсионната възраст.

Защо България е още по-уязвима

България влиза в този период с няколко слабости:

ниски доходи,

ограничени лични спестявания,

ниска финансова грамотност,

силна зависимост от държавната пенсия.

Много българи държат спестяванията си основно в депозити или недвижими имоти. Това изглежда сигурно, но при по-висока инфлация депозитите губят реална стойност, а прекалената зависимост от имотния пазар носи риск при високи лихви.

Кийосаки и алтернативните активи

Кийосаки продължава да препоръчва злато, сребро, Bitcoin и Ethereum като защита срещу инфлация и нестабилност. Авторът на текста обаче подчертава, че тези активи не са универсално решение:

златото може дълго време да не носи доходност,

криптовалутите остават силно волатилни и рискови за пенсионни спестявания.

Истинският риск: бавна ерозия, не внезапен срив

Опасността не е внезапен колапс на пенсионната система, а постепенно отслабване на нейната устойчивост чрез:

по-ниска реална доходност,

по-високи разходи за живот,

по-голяма зависимост от финансовите пазари.

Този процес е труден за забелязване, но може да промени изцяло очакванията за пенсиониране.

Промяна във финансовото поведение

В резултат на тези страхове инвеститорите постепенно се насочват към:

реални активи,

инфраструктура,

суровини,

алтернативни финансови инструменти.

Причината е нарастващото съмнение дали традиционният модел на спестяване ще бъде достатъчен в бъдеще.

Предупреждението на Кийосаки насочва вниманието към дълбока промяна в икономическия модел. Рискът е цяло поколение хора да влезе в пенсия с очаквания, изградени върху система, която постепенно престава да работи по стария начин.

