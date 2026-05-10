Експерт предупреди за криза с пенсиите

Робърт Кийосаки отново предупреждава за сериозна финансова криза, този път свързана с пенсионирането на поколението baby boomers, предава money.bg. Макар често прогнозите му да звучат апокалиптично, зад тях стои реален структурен проблем - застаряването на населението, недостатъчните спестявания и натискът върху пенсионните системи.
Крах на стария пенсионен модел
Поколението baby boomers (родени между 1946–1964 г.) е най-голямото пенсионно поколение в модерната история. То се възползва от десетилетия икономически растеж, евтин капитал и силни финансови пазари. Но моделът, върху който са изградени пенсионните системи, започва да се разклаща.
Дълго време класическата схема работеше така: хората инвестират чрез пенсионни фондове в акции и облигации, а пазарите носят стабилна доходност. След 2020 г. обаче системата показа слабости, а през 2022 г. за пръв път от десетилетия и акциите, и облигациите паднаха едновременно. Това постави под съмнение традиционния модел „60/40“, използван масово в САЩ и Европа.
Инфлация, демография и растящи разходи
Основният риск не е само пазарната волатилност, а комбинацията от:
по-висока структурна инфлация,
застаряващо население,
растящи разходи за здравеопазване,
намаляваща работна сила.
Дори умерена инфлация от 3-4% може сериозно да намали покупателната способност на пенсионерите в рамките на 15-20 години.
Европейският проблем
Европа е особено уязвима, защото разчита силно на държавните пенсионни системи. В страни като Германия, Франция и Италия вече се усеща натискът от застаряващото население и намаляващия брой работещи хора.
Пенсионните реформи предизвикват сериозни социални конфликти, както се видя във Франция при протестите срещу увеличаването на пенсионната възраст.
Защо България е още по-уязвима
България влиза в този период с няколко слабости:
ниски доходи,
ограничени лични спестявания,
ниска финансова грамотност,
силна зависимост от държавната пенсия.
Много българи държат спестяванията си основно в депозити или недвижими имоти. Това изглежда сигурно, но при по-висока инфлация депозитите губят реална стойност, а прекалената зависимост от имотния пазар носи риск при високи лихви.
Кийосаки и алтернативните активи
Кийосаки продължава да препоръчва злато, сребро, Bitcoin и Ethereum като защита срещу инфлация и нестабилност. Авторът на текста обаче подчертава, че тези активи не са универсално решение:
златото може дълго време да не носи доходност,
криптовалутите остават силно волатилни и рискови за пенсионни спестявания.
Истинският риск: бавна ерозия, не внезапен срив
Опасността не е внезапен колапс на пенсионната система, а постепенно отслабване на нейната устойчивост чрез:
по-ниска реална доходност,
по-високи разходи за живот,
по-голяма зависимост от финансовите пазари.
Този процес е труден за забелязване, но може да промени изцяло очакванията за пенсиониране.
Промяна във финансовото поведение
В резултат на тези страхове инвеститорите постепенно се насочват към:
реални активи,
инфраструктура,
суровини,
алтернативни финансови инструменти.
Причината е нарастващото съмнение дали традиционният модел на спестяване ще бъде достатъчен в бъдеще.
Предупреждението на Кийосаки насочва вниманието към дълбока промяна в икономическия модел. Рискът е цяло поколение хора да влезе в пенсия с очаквания, изградени върху система, която постепенно престава да работи по стария начин.
