Всичко за пенсиите. Как да увеличим парите си

В свят, в който животът поскъпва по-бързо от календара, а работните години се трупат неусетно, въпросът „Как ще живея, когато спра да работя?“ вече не е далечна грижа, а ежедневна необходимост. Българската пенсионна система е замислена така, че да ви осигури стабилност в годините след активния трудов живот, но тя работи само ако вие участвате в нея съзнателно.
Три стълба държат тази система изправена – държавният, задължителният частен и доброволният. Всеки от тях има своя логика, своя роля и своите възможности. А разбирането им е първата крачка към по-висока пенсия.
Държавната пенсия: основата, която не бива да е единствена
Първият стълб е държавната пенсия, управлявана от НОИ. Тя работи на солидарен принцип – днешните работещи плащат пенсиите на днешните пенсионери.
Това означава, че вашата бъдеща пенсия зависи от демографията, от пазара на труда, от политическите решения и от икономическата среда. В застаряващо общество като нашето това е предизвикателство.
Дори да се осигурявате върху максималния доход, държавата може да промени формулата, възрастта или условията. Затова експертите са категорични: държавната пенсия е основа, но не и гаранция за стандарт на живот.
Вторият стълб: вашите лични пари, вашата лична сметка, вашата лична отговорност
Тук започва истинското натрупване.
Всички родени след 31 декември 1959 г. имат задължителна втора пенсия в Универсален пенсионен фонд. Това е капиталов модел – парите се трупат по ваша индивидуална партида, инвестират се и растат във времето.
Новото в системата е мултифондовият модел. Той разделя инвестициите на три подфондa:
– динамичен – по-рисков, с повече акции и по-висока очаквана доходност;
– балансиран – умерен риск;
– консервативен – подходящ за хора, които наближават пенсия.
Колкото сте по-млади, толкова по-рисков може да бъде вашият фонд, защото времето работи за вас. Колкото сте по-близо до пенсия, толкова по-важно е средствата да се пазят от резки колебания.
Най-голямото предимство на този стълб е, че парите са ваши и се наследяват.
Много хора дори не знаят в кой фонд се намират техните средства. Проверка става за минути през портала на НАП. След това можете да видите:
колко сте натрупали,
каква доходност носи фондът,
какви такси удържа,
как се представя спрямо конкуренцията.
Ако не сте доволни, имате право да преместите парите си. Това е вашият инструмент за контрол.
Третият стълб: свободата да си осигурите по-добър живот
Доброволното пенсионно осигуряване е най-гъвкавият и най-подценяван инструмент.
Тук вие решавате колко да внасяте, кога да внасяте и как да управлявате средствата си.
Този стълб ви дава:
– трета допълнителна пенсия или еднократно плащане;
– възможност да теглите средства до 5 години преди пенсия;
– данъчно облекчение до 10% от годишния доход.
Това облекчение е реална печалба. Ако внесете 2000 евро в доброволен фонд, плащате със 200 евро по-малко данък. Тези пари не отиват в бюджета, а във вашата лична партида.
Колкото по-рано започнете, толкова по-силен става ефектът на сложната лихва. Малките вноски, натрупвани десетилетия, могат да се превърнат в капитал, който променя живота ви.
Как да увеличите бъдещата си пенсия още сега
Първо – знайте къде са парите ви.
Второ – следете доходността и таксите на вашия фонд.
Трето – използвайте доброволното осигуряване като инструмент, а не като последна мисъл.
Четвърто – не разчитайте само на държавата.
Пенсията не е подарък, а резултат от решенията, които взимате днес.
Спокойните години не се случват сами
Българската пенсионна система дава възможности, но не ги налага.
Тя е рамка, която вие трябва да запълните със собствена стратегия.
Ако управлявате трите стълба умно, можете да си осигурите не просто пенсия, а достоен живот – с повече свобода, повече сигурност и повече спокойствие.
