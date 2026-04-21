Всичко за пенсиите. Как да увеличим парите си

В свят, в който животът поскъпва по-бързо от календара, а работните години се трупат неусетно, въпросът „Как ще живея, когато спра да работя?“ вече не е далечна грижа, а ежедневна необходимост. Българската пенсионна система е замислена така, че да ви осигури стабилност в годините след активния трудов живот, но тя работи само ако вие участвате в нея съзнателно.

Три стълба държат тази система изправена – държавният, задължителният частен и доброволният. Всеки от тях има своя логика, своя роля и своите възможности. А разбирането им е първата крачка към по-висока пенсия.

Държавната пенсия: основата, която не бива да е единствена

Първият стълб е държавната пенсия, управлявана от НОИ. Тя работи на солидарен принцип – днешните работещи плащат пенсиите на днешните пенсионери.

Това означава, че вашата бъдеща пенсия зависи от демографията, от пазара на труда, от политическите решения и от икономическата среда. В застаряващо общество като нашето това е предизвикателство.

Дори да се осигурявате върху максималния доход, държавата може да промени формулата, възрастта или условията. Затова експертите са категорични: държавната пенсия е основа, но не и гаранция за стандарт на живот.

Вторият стълб: вашите лични пари, вашата лична сметка, вашата лична отговорност

Тук започва истинското натрупване.

Всички родени след 31 декември 1959 г. имат задължителна втора пенсия в Универсален пенсионен фонд. Това е капиталов модел – парите се трупат по ваша индивидуална партида, инвестират се и растат във времето.

Новото в системата е мултифондовият модел. Той разделя инвестициите на три подфондa:

– динамичен – по-рисков, с повече акции и по-висока очаквана доходност;

– балансиран – умерен риск;

– консервативен – подходящ за хора, които наближават пенсия.

Колкото сте по-млади, толкова по-рисков може да бъде вашият фонд, защото времето работи за вас. Колкото сте по-близо до пенсия, толкова по-важно е средствата да се пазят от резки колебания.

Най-голямото предимство на този стълб е, че парите са ваши и се наследяват.

Много хора дори не знаят в кой фонд се намират техните средства. Проверка става за минути през портала на НАП. След това можете да видите:

колко сте натрупали,

каква доходност носи фондът,

какви такси удържа,

как се представя спрямо конкуренцията.

Ако не сте доволни, имате право да преместите парите си. Това е вашият инструмент за контрол.

Третият стълб: свободата да си осигурите по-добър живот

Доброволното пенсионно осигуряване е най-гъвкавият и най-подценяван инструмент.

Тук вие решавате колко да внасяте, кога да внасяте и как да управлявате средствата си.

Този стълб ви дава:

– трета допълнителна пенсия или еднократно плащане;

– възможност да теглите средства до 5 години преди пенсия;

– данъчно облекчение до 10% от годишния доход.

Това облекчение е реална печалба. Ако внесете 2000 евро в доброволен фонд, плащате със 200 евро по-малко данък. Тези пари не отиват в бюджета, а във вашата лична партида.

Колкото по-рано започнете, толкова по-силен става ефектът на сложната лихва. Малките вноски, натрупвани десетилетия, могат да се превърнат в капитал, който променя живота ви.

Как да увеличите бъдещата си пенсия още сега

Първо – знайте къде са парите ви.

Второ – следете доходността и таксите на вашия фонд.

Трето – използвайте доброволното осигуряване като инструмент, а не като последна мисъл.

Четвърто – не разчитайте само на държавата.

Пенсията не е подарък, а резултат от решенията, които взимате днес.

Спокойните години не се случват сами

Българската пенсионна система дава възможности, но не ги налага.

Тя е рамка, която вие трябва да запълните със собствена стратегия.

Ако управлявате трите стълба умно, можете да си осигурите не просто пенсия, а достоен живот – с повече свобода, повече сигурност и повече спокойствие.

