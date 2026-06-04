Тя оставила Радев на тъмно за досието „Невзоров“

Брутален скандал взриви Народното събрание, след като стана ясно как тайни на ДАНС са разнасяни из кулоарите, а топ юристката взела еднолично решение.

Жесток трус вдигна на крак службите за сигурност, след като доц. Наталия Киселова разкри зловеща хронология около секретен и изключително спорен документ, свързан с казуса с руския журналист Александър Невзоров. В ефира на "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR тя официално потвърди, че в деловодството на парламента е гръмнало писмо, подписано лично от тогавашния изпълняващ длъжността председател на ДАНС Деньо Денев. Вместо документът да бъде достъпен за всички обаче, Киселова предприема светкавичен ход и собственоръчно го пренасочва от явното директно в секретното деловодство, с което отрязва масовия достъп до него.

Провокация или тотална некомпетентност в родното ФБР

Скандалното решение на доц. Киселова веднага отприщи вълна от тежки обвинения за умишлено потулване и скриване на истината от ключови фигури в държавата. Тя обаче се защити с мотива, че в текста е имало деликатни данни и имена на действащи служители на Държавна агенция "Национална сигурност“. Според нейното разбиране като юрист, тази класифицирана информация в никакъв случай не е трябвало да се разхожда по електронните пощи на народните представители. Киселова уточни, че документите в явното деловодство се сканират и изпращат напълно автоматично по имейлите на абсолютно всички депутати, което в този критичен случай би застрашило директно сигурността и живота на оперативните работници. На въпрос дали изпращането на доклада по този начин от страна на ДАНС не е било умишлена и опасна провокация, тя чистосърдечно призна, че причините за подобен гаф от страна на агенцията могат да бъдат както шокираща некомпетентност, така и целенасочена провокация, но нейната единствена цел е била да защити държавния интерес.

Кой бе отрязан от тайните и защо Радев бе оставен на тъмно

В телевизионното студио доц. Киселова беше категорична, че когато става дума за защита на интересите на държавата, хората, които са работили по този случай, трябва да бъдат пазени с цената на всичко. Тя изрично и категорично отрече тежките нападки, че съзнателно е укрила секретния доклад от партийни лидери или от президента Румен Радев. По нейните думи документът не е бил адресиран до никого конкретно, освен до самия председател на парламента, и по закон тя е имала пълното право да ограничи достъпа до него. Киселова хвърли топката и към Министерския съвет, като добави, че тогавашният вицепремиер Атанас Зафиров е трябвало да бъде запознат своевременно от тогавашния министър-председател по официалния ред на Закона за защита на класифицираната информация, а не да търси тайните в пощенската кутия на Народното събрание.

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