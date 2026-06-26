Незаконният град: Арести заради "Баба Алино", закопчаха общински служители

25 души са били арестувани по време на разследването на незаконния град "Баба Алино". Това съобщи МВР министърът Иван Демерджиев.

"Невзоров е разпитан подробно, има 25 човека арестувани. На накой от тях ще бъдат повдигнати обвинения. Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище на КУБ, но и други незаконни практики в община Варна. Събират се доказателства. Повече от десетки са разпитани и са събрани подробно доказателства за незаконни практики, те ще бъдат до край изяснени и отговорниците ще бъдат предадени на прокуратурата", коментира той пред журналисти.

Демерджиев подчерта, че са ровили от 2 до 4 години назад от момента, в който започват интензивно да изникват документи, с които се опитва да бъде узаконено това строителство, което очевидно е незаконно.

"Покрай документите стана ясно, че някой от служителите и ръководните длъжностни лица в Община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация КУБ. Някой от тях са свързани с издаване на документи за търпимост", коментира министърът.

Демерджиев отбеляза, че 5-ма от тези 25 задържани за общински служители. Той допълни още, че Олег Невзоров е дал доста ясни и подробни показания. Говорил е за хора, през които са създавани тези корпорационни практики и които директно не са служители на Община Варна.

"Парите трябва да се използват за пътна безопасност във Фонда за безопасност, съобразно предложения, които ще дойдат не само от нашите областни дирекции, на които сме поставили задачи, а и от другите отговорни институции. По отношение на пътната безопасност прави впечатление, че до такава степен кражбите в изграждането на ремонтите и пътищата са напреднали, че ще дам пример с Кърджалийско, където е измислен еднолентовия път", допълни Демерджиев.

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