Орлин Горанов отвори сърцето си на 69.

Днес ставам на 69 години и съм щастлив за всеки красив ден, който имам на тази земя. За творчеството, за прекрасните моменти с близките ми хора и за безкрайните сини вълни.

Това написа музикалната звезда Орлин Горанов във фейсбук страницата си.

"Ето ме... с естествен интелект, въдица и бяла коса, когато пада още един лист от календара", допълва още той, имайки предвид снимките, които е публикувал.

"Годините са само цифра - аз се чувствам на 23", категоричен е певецът, отворил сърцето си за още вълнуващи моменти, които го очакват.