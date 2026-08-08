Любопитно

Орлин Горанов отвори сърцето си на 69 

Годините са само цифра, каза той за ЧРД

Орлин Горанов отвори сърцето си на 69 
08 авг 26 | 23:44
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Александра Василева

Орлин Горанов отвори сърцето си на 69.

Днес ставам на 69 години и съм щастлив за всеки красив ден, който имам на тази земя. За творчеството, за прекрасните моменти с близките ми хора и за безкрайните сини вълни.

Това написа музикалната звезда Орлин Горанов във фейсбук страницата си.

"Ето ме... с естествен интелект, въдица и бяла коса, когато пада още един лист от календара", допълва още той, имайки предвид снимките, които е публикувал.

"Годините са само цифра - аз се чувствам на 23", категоричен е певецът, отворил сърцето си за още вълнуващи моменти, които го очакват.

Тагове:
Автор Александра Василева

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1 Коментара
Хаха
преди 8 часа

Чувствал се на 23, ако искаш и на 17 ,ама годинките са си годинки Горанов....това е ,живот....

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