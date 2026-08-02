Още едно признание за легендарния Харисън Форд

Редакторите на австралийското издание на списание Men's Health обявиха знаменитости над 80 години с най-перфектни фигури. Класацията е публикувана на уебсайта на изданието.

Журналистите присъдиха първо място на 84-годишния актьор Харисън Форд, а второ - на 80-годишния му колега Силвестър Сталоун. Трето място отиде при 80-годишната звезда от "Ловци на духове" Ърни Хъдсън.

Списъкът се допълваше от 83-годишния фронтмен на „Ролинг Стоунс“ Мики Джагър и 84-годишния музикант Пол Маккартни.

През май беше обявен най-стилният мъж на 2026 г. Бившият халф на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм зае първо място в проучване, проведено от британския превозвач National Express, в което участваха 2000 респонденти.