Година на кучето не е равна на 7 човешки! Ето как се смята възрастта
Ветеринарни лекари и генетици обясниха действителните схеми за преобразуване
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