Колко часа сън са нужни на жената според възрастта?

Жените статистически спят по-малко и по-накъсано от мъжете. Данни на Фондацията за сън показват, че възрастните жени се събуждат по-често през нощта и обикновено си лягат по-късно. Това поставя въпроса колко сън всъщност е необходим на женския организъм. Според експерти нуждите остават сходни през живота, но качеството на съня се променя значително с възрастта.

Жените на 20 и 30 години

В началото на зрелия живот нуждите от сън са сравнително стабилни. Според експерта по съня д-р Дебора Лий оптималното количество сън за жените в 20-те и 30-те години е между седем и девет часа на нощ.

„Жените на 20-те и 30-те си години обикновено се нуждаят от седем до девет часа сън на нощ, което се счита за оптимално за когнитивната функция, хормоналния баланс и емоционалната регулация“, обяснява д-р Лий.

Когато този баланс се наруши и сънят трайно пада под шест часа на нощ, последиците могат да бъдат сериозни. Продължителната липса на сън се свързва с повишен риск от хронични заболявания, тревожност и покачване на теглото. Изследванията показват и връзка между недоспиването, високото кръвно налягане и метаболитните проблеми.

По време на бременност нуждите от сън се увеличават още повече. Организмът използва повече енергия, а умората се появява по-бързо.

„Бременността увеличава нуждата на тялото от сън и енергията се изчерпва много по-бързо. Много хора усещат, че имат нужда от повече сън, особено през първия триместър“, казва д-р Лий.

Жените на 40 и 50 години

С напредването на възрастта количеството сън, което е необходимо на организма, остава приблизително същото. Но качеството на съня често се влошава заради хормоналните промени, свързани с перименопаузата и менопаузата.

„Сънят на жените става много по-плитък. Това означава, че те могат да се събуждат по-лесно и по-рано и да се чувстват по-малко отпочинали на следващия ден, дори ако прекарват същото време в леглото“, обяснява специалистът.

Хормоналните промени могат да предизвикат редица симптоми, които нарушават нощната почивка. Сред тях са тревожност, колебания в настроението, мозъчна мъгла, нощно изпотяване, горещи вълни и безсъние.

„Безсънието е основен симптом на перименопаузата и често се появява още около 40-годишна възраст. Това може да се случи години преди последния менструален цикъл и дори без наличие на горещи вълни“, допълва д-р Лий.

Научните данни показват, че проблемите със съня са изключително чести в този период от живота. Проучване от 2025 г., публикувано в Clinical Medicine, установява, че безсънието засяга между 13% и 47% от хората в перименопауза и между 30% и 60% от жените в менопауза.

Жените след 60 години

След 60-годишна възраст сънят често започва да се променя по структура и ритъм. Макар че препоръчителното количество остава същото - между седем и девет часа на денонощие - този сън често се разпределя по различен начин.

„Възприятието за съня се променя. Много хора над 65 години вярват, че не спят достатъчно, когато всъщност спят по-малко през нощта, но компенсират със дневни дрямки“, казва д-р Лий.

С възрастта се наблюдава и промяна в биологичния ритъм. Много хора започват да се чувстват сънливи по-рано вечер и се събуждат по-рано сутрин. Освен това фазите на дълбок сън стават по-кратки, което прави почивката по-лека и по-често прекъсвана.

Въпреки тези промени специалистите подчертават, че сънят остава ключов фактор за здравето във всяка възраст. Качествената нощна почивка подпомага работата на мозъка, имунната система и хормоналния баланс, независимо дали човек е на 25 или на 65 години.

