Пиене на кафе и отслабване? Може, но има условия

Правилното хранене, движението и подходящият режим остават най-важните фактори за устойчиво отслабване. Изследванията обаче показват, че черното кафе също може да помогне в борбата с излишните килограми и особено с опасните мазнини около корема. Според Verywellhealth кофеинът влияе върху метаболизма, изгарянето на мазнини и дори контрола на кръвната захар. Специалистите подчертават, че най-добър ефект има кафето без захар, сиропи и висококалорични добавки.

Черното кафе ускорява метаболизма

Много хора пият кафе основно за повече енергия и бодрост, но кофеинът има и друг важен ефект - ускорява метаболизма.

Проучвания показват, че той може да се ускори с между 5 и 20 процента. Това означава, че организмът започва да използва калориите по-ефективно дори в покой, а това подпомага отслабването в дългосрочен план.

Помага за изгарянето на мазнини

Черното кафе подпомага процеса на окисление на мазнините - механизъм, при който мастните клетки се разграждат и се използват като енергия.

Според изследванията кофеинът стимулира нервната система и повишава нивата на адреналин. Това изпраща сигнал към мастните клетки да освободят складираните мазнини, които след това организмът използва като гориво.

Макар висцералните мазнини да не могат да бъдат премахнати целенасочено, подобреното изгаряне на мазнини като цяло помага и срещу натрупванията около корема.

Подобрява кръвната захар

Изследвания показват, че кафето може да помогне и за по-добър контрол върху нивата на кръвната захар.

Напитката съдържа хлорогенова киселина - съединение с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, което подпомага разграждането и обработването на захарта в организма.

По-добрият контрол на кръвната захар намалява вероятността излишната захар да се натрупва като мазнини, особено в областта на корема. Освен това регулирането на кръвната захар помага и срещу диабет - заболяване, което често е свързано със затлъстяване.

Дава повече енергия за тренировки

Кофеинът често се използва и преди тренировка, защото повишава енергията и издръжливостта.

Редовната физическа активност остава един от най-важните фактори за здравословно отслабване, тъй като помага за изгарянето на калории и ускорява метаболизма.

Именно затова черното кафе може косвено да подпомогне процеса, като подобри физическата работоспособност и мотивацията за движение.

Черното кафе е почти без калории

Когато се консумира без захар, сиропи и сметана, черното кафе съдържа много малко калории.

Специалистите предупреждават, че именно добавките често превръщат кафето в калорийна бомба. Затова обикновеното черно кафе може да бъде добра алтернатива на сладките напитки и да помогне за по-добър хранителен режим.

