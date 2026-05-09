Кой е нулевият пациент, заразен с хантавирус

Нулевият пациент от смъртоносната епидемия от хантавирус на крузияния кораб, който уби трима пътници и зарази още няколко, е заснет за първи път.

70-годишният орнитолог Лео Шилперорд се качи на борда на MV Hondius със съпругата си, след като посети сметище в Аржентина, където отидоха да наблюдават птици. Шилперорд почина от хантавирус на борда на кораба на 11 април, а опечалената му вдовица Мириам, на 69 години, почина по-късно.

Тя слезе с тялото му, преди да започне да се чувства зле, докато се готвеше да отлети обратно до родината им Холандия от Южна Африка.

Г-жа Шилперорд се качи за кратко на полет на KLM от Йоханесбург до Амстердам, но ѝ беше отказано разрешение за полет и почина ден по-късно в болница на 24 април.

Въпреки че се съобщаваше, че двойката се е заразила с хантавирус, докато е наблюдавала птици, The Mail on Sunday разкрива, че епидемията почти сигурно е започнала на 1500 мили по-на север.

Преди да се присъединят към круиза, семейство Шилпероорд са посетили Северна Патагония, където през последните няколко месеца са регистрирани 101 потвърдени случая на заболяването, включително 32 смъртни случая.

Снощи, говорейки от Ушуая, Хуан Петрина, директор на епидемиологията за щата Огнена земя, заяви: "Вирусът никога не е бил тук. Не знаем откъде идва информацията, че двойката се е заразила с вируса на местното сметище".





