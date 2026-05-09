Как да се справим с паник атаките и кога е нужна помощ

Паник атаките са много неприятни, но са и добре познато състояние – тялото реагира все едно има опасност, въпреки че реално такава няма. Макар да изглеждат страшни, те не са опасни сами по себе си и обикновено отминават за няколко минути.

Ето какво реално помага да ги овладяваш и постепенно да ги намалиш:

1. Разбиране какво се случва

Паник атаката е „фалшива аларма“ на нервната система. Пулсът се ускорява, дишането става плитко, може да има замайване, стягане в гърдите. Това е реакция „бий се или бягай“, не инфаркт и не опасност.

Самото разбиране намалява страха – защото страхът често подхранва атаката.

2. Дишане, което връща контрол

Когато започне:

вдишай бавно през носа 4 секунди

задръж 2 секунди

издишай бавно 6–8 секунди

Фокусът е върху бавното издишване. Това изпраща сигнал към тялото, че няма опасност.

3. Заземяване (grounding техника)

Когато мислите „излитат“, върни се в момента:

назови 5 неща, които виждаш

4 неща, които усещаш (допир)

3 звука, които чуваш

2 миризми

1 вкус или мисъл „тук съм, в безопасност съм“

Това „превключва“ мозъка от паника към реалност.

4. Не се бориш с атаката

Парадоксално, но работи: ако се опитваш да я спреш на всяка цена, тя често се засилва.

По-полезно е:

„Окей, това е паника. Ще мине. Няма нужда да я контролирам напълно.“

5. Намаляване на отключващите фактори

Често помагат промени като:

по-малко кофеин и енергийни напитки

редовен сън

движение (дори разходки)

по-малко хроничен стрес

6. Дългосрочно решение (най-важното)

Ако паник атаките се повтарят, най-ефективните подходи са:

когнитивно-поведенческа терапия (CBT)

работа с терапевт върху тревожност

постепенно „свикване“ със симптомите (експозиция)

Това не е бърз процес, но има много висок успех.

7. Кога да потърсиш помощ

Добре е да се консултираш със специалист, ако:

атаките се повтарят често

започваш да избягваш места или ситуации

тревожността влияе на ежедневието ти

Източник: trafficnews.bg

