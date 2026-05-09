Как да се справим с паник атаките и кога е нужна помощ

Паник атаките са много неприятни, но са и добре познато състояние – тялото реагира все едно има опасност, въпреки че реално такава няма. Макар да изглеждат страшни, те не са опасни сами по себе си и обикновено отминават за няколко минути.
Ето какво реално помага да ги овладяваш и постепенно да ги намалиш:
1. Разбиране какво се случва
Паник атаката е „фалшива аларма“ на нервната система. Пулсът се ускорява, дишането става плитко, може да има замайване, стягане в гърдите. Това е реакция „бий се или бягай“, не инфаркт и не опасност.
Самото разбиране намалява страха – защото страхът често подхранва атаката.
2. Дишане, което връща контрол
Когато започне:
вдишай бавно през носа 4 секунди
задръж 2 секунди
издишай бавно 6–8 секунди
Фокусът е върху бавното издишване. Това изпраща сигнал към тялото, че няма опасност.
3. Заземяване (grounding техника)
Когато мислите „излитат“, върни се в момента:
назови 5 неща, които виждаш
4 неща, които усещаш (допир)
3 звука, които чуваш
2 миризми
1 вкус или мисъл „тук съм, в безопасност съм“
Това „превключва“ мозъка от паника към реалност.
4. Не се бориш с атаката
Парадоксално, но работи: ако се опитваш да я спреш на всяка цена, тя често се засилва.
По-полезно е:
„Окей, това е паника. Ще мине. Няма нужда да я контролирам напълно.“
5. Намаляване на отключващите фактори
Често помагат промени като:
по-малко кофеин и енергийни напитки
редовен сън
движение (дори разходки)
по-малко хроничен стрес
6. Дългосрочно решение (най-важното)
Ако паник атаките се повтарят, най-ефективните подходи са:
когнитивно-поведенческа терапия (CBT)
работа с терапевт върху тревожност
постепенно „свикване“ със симптомите (експозиция)
Това не е бърз процес, но има много висок успех.
7. Кога да потърсиш помощ
Добре е да се консултираш със специалист, ако:
атаките се повтарят често
започваш да избягваш места или ситуации
тревожността влияе на ежедневието ти
Източник: trafficnews.bg
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com