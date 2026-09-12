Страх или тревожност? Психолог обясни важната разлика
Много хора започват да избягват ситуации, които ги напрягат – социални контакти, определени места или събития
Следете всички новини, анализи и коментари за Дишане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Много хора започват да избягват ситуации, които ги напрягат – социални контакти, определени места или събития
Самото разбиране намалява страха
Оттегля ли се папа Франциск?
Мнение на британски журналист и бивш лекар
И гласът ми не е моят, но това ми остана, каза скулпторът и депутат
Честотата на дишане ще помогне за идентифициране на увреждане на белите дробове
Дишането и сънят са от ключовите фактори
Атомният кислород е третият най-често срещан елемент във Вселената, след водорода и хелия
Така тялото се освобождава от отровните вещества и се пречиства кръвта Вече е доказана пряката връзка между доброто ни здраве и дълбокото дишане. Пов...
Днес в нашата рубрика "Петъчен фитнес" обръщаме внимание на значимостта на дишането, както и на ефектите от неправилното поемане на дъх. Всички знаем...
Свикнали с кашлицата, пушачите не разпознават симптомите Невидима болест дебне пушачите в пепелника. И много често ги застига, без дори да подозират....
София. Българското дружество по белодробни болести извършва днес безплатно тестване на здравето на белите дробове в 12 центрове в цялата страна по пов...